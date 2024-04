Chi sarà il prossimo allenatore del Torino

L'era Juric al Torino è vicina alla conclusione. L'attuale tecnico ha dichiarato in tempi non sospetti che se non arriverà in Europa lascerà e l'obiettivo a oggi sembra molto difficile. Il traguardo sportivo non è però l'unico motivo che spinge per l'addio, i rapporti con i vertici del club non sarebbero più idilliaci e quindi le strade si divideranno lasciando la panchina granata, come molte in vista della prossima estate in Serie A, vuota.

Nuovo allenatore Torino, tutti i nomi

Cairo sta raccogliendo le idee e poi partirà all'assalto del nuovo tecnico con un nome in cima alla lista dei desideri: Raffaele Palladino che lascerà il Monza, con ogni probabilità, a fine stagione. Piace perché esprime un buon calcio, perché fino ad oggi ha centrato gli obiettivi del club brianzolo nonostante sia solo da un anno e mezzo su un panchina professionista e intriga perché sa valorizzare il materiale umano a disposizione.

Palladino però ha anche altri estimatori e il Torino non si può permettere di rimanere scoperto e così oggi spunta anche il nome di Gilardino, corteggiato dalla Fiorentina, e che non ha ancora rinnovato con il Genoa. La situazione è intricata, il Grifone ha già avviato i colloqui con l'entourage del tecnico, ma prima di riuscire ad arrivare ad un accordo bisogna trovare la quadra sui progetti tecnici, così tutto è in bilico.

La terza via per il Torino porta a Dionisi che dopo il flop di Sassuolo ha una gran voglia di rimettersi in gioco per continuare la propria crescita professionale. Al momento parte indietro nella corsa alla panchina granata, ma non è un'opzione da escludere a priori.