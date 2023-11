Udinese-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Udinese cerca il bis contro l'Atalanta. Domenica alle 15 in casa i friulani vogliono ripetere l'ottima prova di San Siro contro il Milan che è valsa la prima vittoria in campionato della stagione dopo undici gare senza successi. La cura Cioffi funziona e i friulani sono usciti dalla zona retrocessione, ma il calendario non regala un grande aiuto visto che nella prossima gara si troveranno di fronte l'Atalanta di Gasperini. La Dea ha superato il girone di Europa League grazie al successo con lo Sturm Graz di giovedì in campionato sono quinti, scivolati fuori dalla zona Champions League solo dopo la sconfitta dell'Inter del Gewiss Stadium.

Udinese-Atalanta, le scelte di Cioffi

Problemi in difesa per l'Udinese che perde Kabasele squalificato e Kristensen infortunato, oltre al lungodegente Ebosse che è in infermeria insieme a Deulofeu, Davis, Brenner ed Ehzibue. In difesa quindi retrocede Joaoa Ferreira, in mediana tutto dipende da Samardzic, in attacco è probabile che venga confermato Success unica punta con Pereyra, l'uomo del gol di San Siro, alle sue spalle.

Udinese-Atalanta, le scelte di Gasperini

La Dea deve rinunciare Tourè, ma potrebbe recuperare almeno per la panchina De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri. Nessuno verrà rischiato con ogni probabilità così in difesa gioca ancora Djimsiti, match winner in Europa League, a sinistra potrebbe essere confermato Bakker, mentre in attacco viaggiano verso la maglia da titolare Koopmeiners, Scamacca e Lookman.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; N. Pérez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Pereyra.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bakker, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Udinese-Atalanta, in diretta tv e streaming

La sfida tra Udinese e Atalanta sarà trasmessa da DAZN su sito e App ufficiali e anche sul canale 215 di Sky, Zna DAZN. La telecronaca sarà a cura di Gabriele Gustiniani.