Udinese-Inter, le probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, riposa Vidal

I nerazzurri, secondi in classifica alle spalle del Milan, attesi dalla trasferta in Friuli

È un'Inter galvanizzata dal successo ottenuto contro la Juventus, quella che sabato 23 gennaio (fischio d'inizio alle 18) farà visita all'Udinese nella 19ª giornata di Serie A. I nerazzurri occupano attualmente il secondo posto della classifica a -3 dal Milan capolista, impegnato contro l'Atalanta, e con i friulani andranno a caccia di una nuova vittoria per rimanere in scia dei rossoneri.

Udinese-Inter, le scelte dei due allenatori

L'Udinese di Gotti dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1, nel quale Pereyra sarà chiamato ad assistere l'unica punta Lasagna. In mezzo al campo, in cabina di regia, Walace è in vantaggio su Arslan per una maglia da titolare, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Becao, Bonifazi e Samir. Soltanto panchina per il recuperato Nuytinck.

Conte, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, ma sono possibili alcuni cambiamenti nella formazione titolare rispetto a quanto visto nella partita contro la Juventus. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Vidal, con Gagliardini pronto a prenderne il posto, mentre sulla corsia di sinistra Darmian potrebbe rilevare Young. In attacco confermato il tandem Lautaro-Lukaku.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte