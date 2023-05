Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il secondo match ball Scudetto si gioca a Udine per il Napoli che potrebbe già scendere in campo da campione d'Italia giovedì alle 20,45 nel caso in cui la Lazio il giorno prima non dovesse vincere con il Sassuolo. Il titolo è ad un passo, in caso di vittoria di Sarri basterebbe solo un punto, e per il secondo match ball la città torna a colorarsi di azzurro insieme al Maradona in cui saranno montati 8 maxischermi in modo che i tifosi presenti allo stadio, già tutto esaurito, possano vedere la partita e, nel caso, iniziare allo stadio i festeggiamenti. L'Udinese promette battaglia anche se sta vivendo un periodo abbastanza altalenante e non ha più molti stimoli di classifica.

Udinese-Napoli: le scelte di Sottil

Problemi di formazione soprattutto in attacco per i padroni di casa che rischiano di dove rinunciare a Beto. L'attaccante sta meglio e vuole esserci, se non dovesse farcela spazio a Netorovski, alle spalle della punta giocherà Pereyra visto che Deulofeu e Success sono ai box. Per il resto nessuna novità rispetto al recente passato con Lovric e Samardzic ai fianchi di Walace e la difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez davanti a Silvestri.

Udinese-Napoli: le scelte di Spalletti

Il Napoli si presenterà con la formazione titolare, unico assente Mario Rui che verrà sostituito da Olivera l'uomo del gol Scudetto fino alla doccia fredda firmata Dia al Maradona domenica scorsa. Per il resto Spalletti dovrebbe scegliere Lozano in attacco con Osimhen e Kvartshelia e Zielinski in mediana con Anguissa e Lobotka, difficile che Elmas sfili il posto al polaco.

Udinese-Napoli: le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Udinese-Napoli in diretta tv e streaming

La partita che può valere lo Scudetto sarà trassmessa da Dazn su app e sito ufficiale, gli abbonati Sky potranno gustarsi le immagini sul canale 214 Zona DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.