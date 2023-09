Under 21, Turchia - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Nazionale Under 21 in Turchia con tanta voglia di rivincita. Dopo il pareggio contro la Lettonia, martedì 12 settembre, alle ore 18.30 italiane in diretta tv sulla Rai, il secondo impegno nel girone di qualificazione all'Europeo del 2025 contro una squadra - quella in cui milita anche lo juventino Kenan Yildiz - sconfitta venerdì in Irlanda e con la stessa volontà di riscattare il risultato negativo. "Troveremo una squadra che sarà difficile da affrontare, che già contro l'Irlanda ha fatto una partita importante - assicura Matteo Ruggeri -. Dovremo curare ogni dettaglio. In questa squadra ci sono tutti ragazzi che hanno potenzialità e qualità: ci sono delle cose da sistemare, ma questo può diventare un grande gruppo. Con la Lettonia è stata una partita un po' rocambolesca, ma la strada è quella giusta".

Ruggeri, nato a San Giovanni Bianco (lo stesso paese in cui nacque Davide Astori) e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dopo l'esperienza alla Salernitana è tornato in nerazzurro già nella passata stagione e, in questo inizio di campionato, è stato schierato per tre volte da titolare da Gasperini. "Ho iniziato bene, ma la strada è ancora lunga - spiega -. La mia forza e la fortuna è avere un allenatore che lavora tanto sotto l'aspetto fisico. Avremo tante partite ravvicinate e questo farà la differenza". In Nazionale, invece, Ruggeri ha ritrovato Nunziata, anche se il gruppo che ha iniziato il nuovo biennio è per gran parte nuovo: "Già da martedì sarà fondamentale trovare compattezza difensiva e sfruttare le occasioni da gol". Le differenze tra Atalanta e Italia sono soprattutto nel modulo: "La cosa più difficile è proprio l'adattamento. A Bergamo gioco da esterno di centrocampo; la difesa a quattro, invece, è diversa, anche se comunque cerco di propormi in avanti stando attento alla fase difensiva".

Ruggeri ha debuttato in Under 21 un anno fa, a Castel di Sangro contro il Giappone. "La maglia azzurra è un grandissimo privilegio e non è scontato indossarla. Quando la si indossa bisogna dare il massimo. Poi il risultato arriverà".

Under 21, Turchia - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Turchia - Italia si gioca martedì prossimo, 12 settembre, alle ore 18.30 italiane. E' possibile vederla in diretta tv in chiaro sulla Rai e in streaming su Raiplay.