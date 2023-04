Ferrari, respinto il ricorso sulla penalità di Sainz in Australia

Niente da fare. La Fia oggi, martedì 18 aprile, ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Ferrari per la penalità di Carlos Sainz in Australia. Il pilota del Cavallino era entrato in collisione con Fernando Alonso dopo la ripartenza successiva alla seconda bandiera rossa. Sainz era stato poi retrocesso dal 4° al 12°esimo posto per effetto dei 5" di penalità.

I commissari hanno ritenuto non rilevanti i nuovi elementi forniti dalla Ferrari che aveva esercitato l'articolo 14 del regolamento sportivo, il diritto di revisione. Sainz ha fatto presente la "scarsa aderenza per le gomme fredde, con il sole basso che non aiutava la visibilità".

I commissari, Enrique Bernoldi, Nish Shetty, Loic Bacquelaine e Christopher McMahon, gli stessi presenti a Melbourne, hanno fatto presente che nel tentativo di attaccare Gasly, Sainz, che doveva calcolare le condizioni della pista alla prima curva come tutti gli altri piloti, si è preso un rischio eccessivo che lo ha portato al contatto con Alonso.

La Ferrari, prendendo atto della decisione, ha replicato con una nota in cui conferma le proprie motivazioni: "Siamo dispiaciuti per la decisione della Fia perché ritenevamo di aver presentato sufficienti e significativi elementi per riesaminare la decisione, specie alla luce del contesto e delle particolari condizioni con incidenti multipli alla ripartenza. Rispettiamo comunque il procedimento e la decisione della Fia. Auspichiamo più ampie discussioni con Fia, F1 e altri Team con l'obiettivo di migliorare le procedure del nostro sport per assicurare il più alto livello di equità e coerenza che il nostro sport merita".