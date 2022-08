Fernando Alonso in Aston Martin: accordo pluriennale per l'highlander della F1

Alonso in Aston Martin. Arriva oggi, lunedì 1 agosto, il nome del sostituto di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo ha annunciato alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria che, al termine della stagione di F1 2022, si ritirerà dalla F1.

Al suo posto, al volante dell’ambizioso team di Lawrence Stroll, andrà Magic Nando. Il quattro volte campione del mondo tedesco sarà dunque sostituito dal due volte campione del mondo spagnolo.

Se Vettel a 35 anni ha deciso che fosse arrivato il momento di dare priorità alla sua famiglia e alla sua vita privata, Alonso continua a mettere in pista la determinazione di un ragazzino e l’esperienza di un fuoriclasse.

A 41 anni non ha nessuna intenzione di appendere il casco al chiodo. In Aston Martin porterà le competenze accumulate nella sua lunghissima carriera in F1, iniziata nel 2011 quando correva con la Minardi.

F1, Alonso in Aston Martin nel 2023

L’Aston Martin, tornata in F1 nel 2021, continua dunque nella strategia di affiancare un pilota esperto a Lance Stroll, il 23enne figlio del magnate Lawrence, proprietario del team. L’idea è sempre quella di riuscire a crescere per competere contro i big del campionato. Alonso è stato scelto proprio perché ha il curriculum perfetto per provare a realizzare i desideri e le ambizioni della squadra che coincidono perfettamente con le sue. Sin dal suo ritorno in F1, avvenuto nel 2021, il campione spagnolo non ha mai nascosto di puntare a vincere il campionato del mondo. Il matrimonio sulla carta è perfetto: vedremo quali saranno i risultati in pista.

La Alpine per sostituire Alonso ha promosso l’attuale terzo pilota, Oscar Piastri, a prima guida. Nel palmares del 21enne australiano ci sono i successi nella Formula Renault (2019), la Formula 3 e la Formula 2 al volante della Prema. Un nuovo talento che si misurerà con l'affascinante sfida della F1.