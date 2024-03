F1 oggi Gp Australia 2024: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di F1. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo è in programma il Gran Premio d'Australia, la terza prova del Mondiale di F1.

Dopo due gare di sabato, il Gran premio del Bahrain, che ha inaugurato la stagione e il Gran Premio dell'Arabia Saudita, anticipate al sabato per il Ramadan, il Circus all'Albert Park di Melbourne torna a correre di domenica.

Il superfavorito è nuovamente Max Verstappen che ha centrato sinora due netti successi. Al volante della Ferrari, dopo l'operazione e il succcessivo recupero, rientra Carlos Sainz, che a Jeddah è stato sostituito brillantemente dal 18enne britannico Oliver Bearman che ha chiuso la corsa in settima posizione.

Ferrari, che finora ha conquistato due podi con Sainz e Leclerc, Mercedes, con Hamilton e Russell, McLaren con Piastri e Norris, Aston Martin con Alonso e Stroll. Qualcuno riuscirà ad opporsi allo strapotere Red Bull e ci sarà lotta tra le monoposto in pista?

F1 Gp Australia: gli orari in tv

Il Gp d'Australia 2024 è trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now. Questi gli orari italiani della diretta Sky e della differita Tv8.

Venerdì 22 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Prove libere 1: ore 02:30

Prove libere 2: ore 06

Sabato 23 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Prove libere 3: ore 02:30

Qualifiche: ore 6

Differita TV8

Qualifiche: ore 10

Domenica 24 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Gara: ore 05

Differita TV8

Gara: ore 14

F1 2024, Gp Australia: la griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. George Russell (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (RB)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Nico Hulkenberg (Haas)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)