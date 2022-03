Formula 1 Gp Arabia Saudita oggi in tv, dove vedere la gara in diretta

La F1, dopo il grande spettacolo della gara inaugurale in Bahrain, è pronta a tornare nuovamente in pista a distanza di una sola settimana. L'entusiasmo è alle stelle in casa Ferrari dopo la doppietta nella prova inaugurale del campionato del mondo di F1.

Charles Leclerc sulla pista del Bahrain ha centrato una vittoria che è diventata ancora più preziosa grazie al secondo posto ottenuto da Carlos Sainz. Il finale della corsa ha regalato altri colpi di scena con i ritiri di Max Verstappen (Red Bull) e Sergio Perez (Red Bull), che hanno consentito a Hamilton e Russell di portare le due Mercedes in terza e quarta posizione.

In questa seconda gara, in programma domenica 27 marzo al Jeddah International Circuit, la Ferrari parte con l’ambizione di centrare un fantastico bis per rendere ancora più indimenticabile la sua partenza nella nuova era della F1, quella in cui è stato reintrodotto l’effetto suolo e con gli pneumatici Pirelli da 18 pollici. Il campione del mondo Max Verstappen, protagonista di un bellissimo duello con Leclerc nella prima gara, spera che il suo team abbia risolto i problemi di affidabilità, mentre Hamilton si aspetta significativi passi avanti della Mercedes per non perdere punti preziosi rispetto ai suoi rivali per il titolo.

Sarà una gara tutta da seguire. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv Gp Arabia Saudita: dove vederlo

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita vedrà i piloti confrontarsi sulla pista di Jeddah sulla distanza di 50 giri per un totale di 308 chilometri. Affronteranno un tracciato che ha una velocità media di 250 chilometri, secondo soltanto a quello del Gran Premio d'Italia a Monza, che alterna curve veloci e contro curve dove sarà importantissimo il carico aerodinamico.

La corsa, che offre numerosi motivi di interesse, sarà nuovamente in notturna e si correrà quando in Italia sarà tardo pomeriggio. Le qualifiche si disputeranno alle ore 18.00, mentre la gara inizierà alle 19 ora italiana (nella notte ci sarà il passaggio all'ora legale).