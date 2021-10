F1 oggi in tv, Gp Austin: orari diretta Sky e differita Tv8

Il diciassettesimo appuntamento della stagione della F1 si disputerà sulla pista di Austin negli Stati Uniti. Un tracciato tecnico che è lungo 5 513 metri ed è composto da 20 curve, con una differenza di altitudine totale di 41 metri.

Un tracciato che è molto impegnativo per il motore, su cui si gira in senso antiorario e che mette degnamente alla prova le capacità dei piloti.

In questo momento della stagione, quando mancano sei gare al termine del Mondiale, diventa lo scenario ideale per la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L'olandese della Red Bull precede l'inglese, leader del campionato, per sei sole lunghezze. Quella americana sarà un’altra tappa molto importante nella loro sfida iridata. L’ultima gara, in Turchia, ha visto la vittoria del redivivo Bottas, facendo intuire quanto sarà importante il ruolo delle seconde guide in questo finale di stagione.

Qui abbiamo raccolto cinque motivi per cui il Gran Premio degli Stati Uniti sarà una gara da non perdere.

La corsa americana verrà disputata quando in Europa sarà sera. Vediamo gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv, Austin: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio degli Stati Uniti, la diciassettesima prova del campionato del mondo sulla pista di Austin, sarà trasmesso in diretta su Sky (Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno) e sarà in differita in chiaro su Tv8.

Le qualifiche sono in programma alle 23.00 ora italiana, mentre la gara si disputerà alle ore 21.