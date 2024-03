Clamoroso in Australia, fuma la Red Bull di Max Verstappen: l'olandese si ritira

Clamoroso a Melbourne. Al quinto giro dei cinquantotto del Gran Premio d'Australia, Max Verstappen rientra ai box ed è costretto al ritiro.

Il tre volte campione del mondo, che partiva dalla pole, aveva mantenuto la prima posizione, ma già al secondo giro aveva subito l'attacco da parte di Carlos Sainz, che al rientro dopo l'appendicite che l'aveva costretto a saltare il Gran Premio dell'Arabia Saudita, a Jeddah, sta disputando una grande gara.

Il fumo sulla macchina di Verstappen è iniziato al quarto giro, poi l'olandese ha rallentato fino al ritiro. L'olandese non era costretto a non poter portare a termine una gara per problemi tecnici dal Gran Premio d'Australia 2022, un evento che non si verificava da 44 gare, si fermano a 43 le sue gare a punti.

Max Verstappen aveva vinto entrambe le gare di questo inizio di stagione, il Gp del Bahrain e il Gp dell'Arabia Saudita e si era presentato a questo appuntamento all'Albert Park di Melbourne in testa alla classifica con 51 punti. Dopo 25 dei 58 giri previsti in testa alla corsa ci sono le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc che stanno gestendo la corsa sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

"C'è stato un problema di surriscaldamento dei freni che hanno preso fuoco e la macchina è diventata davvero difficile da guidare. Purtroppo è stato un peccato perché all'inizio mi sentivo molto bene, poi sono stato davvero deluso perché non è mai bello ritirarsi. Questo è uno sport dove la meccanica conta, può succedere ed è successo", ha detto Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport.