Aston Martin, Vettel arriva in sede con i suoi nuovi colori: il video

C'è grande attesa per il 2021 di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo, dopo aver chiuso una lunga avventura con la Ferrari, ha accettato la corte del team Aston Martin.

Nella squadra del magnate Lawrence Stroll, che crede molto nelle capacità del suo pilota, andrà in cerca del riscatto. L'intero mondo della Formula 1 ha grande aspettative su quello che potrà fare il binomio Vettel-Aston Martin nella prossima stagione, che partirà ufficialmente il prossimo 28 marzo in Bahrain.

Per rendere più dolce l'attesa dei fan la Aston Martin, sui suoi canali social, ha diffuso il primo video di Sebastian Vettel con i nuovi colori.

Nel video il pilota tedesco scende dalla sua vettura e entra nella sede del team. #WelcomeSeb, che l'avventura in Aston Martin abbia inizio.

Ladies and Gentlemen... Seb has entered the building. ? #WelcomeSeb



[No, seriously... that's literally the video.] #IAMF1 pic.twitter.com/Ajhj1ePI9Z