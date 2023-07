Fuori la Juventus dalla Conference League per un anno

Brutto colpo per la Juventus. Il club bianco nero non giocherà la Conference League nella prossima stagione e dovrà pagare una multa di almeno 10 milioni, che diventeranno 20 in base al verificarsi o meno di determinate condizioni. È la decisione dell'Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025.

Dei 20 milioni di euro, "10 milioni sono condizionali - scrive l'Uefa - e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili". Per il Chelsea Fc l'addebito è di avere "violato i regolamenti sulle licenze per club Uefa e sul fair play finanziario", fornendo "informazioni finanziarie incomplete".

Le indagini sulla Juventus, e anche sul Chelsea Fc, erano state aperte dalla Cfcb, l'organo di controllo finanziario dei Club Uefa ed è stata la Prima Camera di questo organismo a deliberare che il club bianconero ha violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022.

Il club però non farà appello, pur ritenendo "inconsistenti e asserite violazioni e corretto il proprio operato", si legge in una nota della Juventus. Rammarico ai vertici del club per la decisione della Prima Camera del Cfcb della Uefa. "Siamo dispiaciuti per la decisione del Uefa Club Financial Control Body. Non condividiamo l'interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni". Così in una nota il presidente della Juve, Gianluca Ferrero, ha commentato il giudizio dell'Uefa di escludere il club dalle competizioni europee, giudizio contro il quale "abbiamo deciso di non presentare appello".

Esulta la Fiorentina che ha chiuso il campionato all’ottavo posto e dunque subentra nella Conference al posto della Juventus.