Valentino Rossi, l'addio è un grande spettacolo. Chiude 10°, vince il suo allievo Bagnaia

Grazie Vale. Il messaggio campeggia ovunque sul tracciato Riccardo Tormo di Valencia. Ci sono i fuochi di spettacolo e l’omaggio di grandi campioni.

Il Re della MotoGp da il massimo nell’ultima gara della sua carriera. Riesce a centrare un bellissimo decimo posto, facendo segnare ottimi tempi.

La vittoria la conquista Pecco Bagnaia, il pilota torinese scoperto da giovanissimo da Valentino Rossi, che porta un casco con il messaggio “Che Spettacolo” che celebra proprio una grande impresa del Dottore. Sul podio Jorge Martin, che conquista il titolo di Rookie of The Year, e Jack Miller.

Bagnaia vince "Che spettacolo" per Valentino

Poi la grande festa per il Dottore con i fuochi d’artificio, i cori nel box e l’omaggio di tutti i piloti della griglia per quello che per tutti è stato un idolo e un punto di riferimento.

Nella conferenza post gara Bagnaia ha dichiarato che più delle quattro vittorie della stagione, del suo strepitoso momento di forma e del suo feeling con la Ducati, la cosa che conta di più è proprio Vale. Il Ducatista ha espresso tutta la sua riconoscenza, oltra che con le parole, anche con un grande abbraccio.

Nella giornata un messaggio è arrivato dai grandi campioni ai semplici tifosi: "Grazie Vale" per questi 26 anni e per ogni domenica.