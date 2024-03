Jorge Martin vince in MotoGp a Portimao: Bastianini 2°, Bagnaia si ritira dopo un incidente con Marquez

Non sono mancate le emozioni nella gara di MotoGp del Gran Premio del Portogallo. Oggi, domenica 24 marzo, Jorge Martin (Pramac Racing) ha vinto la corsa, davanti a Bastianini (Ducati), secondo Bastianini, che conquista il suo primo podio stagionale con la Ducati, terzo posto per il giovane Pedro Acosta (KTM), campione del mondo Moto2 2023, al suo primo podio in MotoGp.

Chiude in quarta posizione Brad Binder (KTM), davanti a Jack Miller (KTM), quinto e Marco Bezzecchi (VR46), sesto. Settimo Fabio Quartararo (Yamaha).

Nell'ordine d'arrivo pesano le assenze di Bagnaia, costretto al ritiro per un incidente con Marquez, a 3 giri dalla fine e di Maverick Vinales (Aprilia), caduto all'ultimo giro, che ha regalato il podio ad Acosta.

Per Pecco Bagnaia, autore di un erroraccio nella gara Sprint di sabato 23 marzo,quando aveva regalato la vittoria a Maverick Vinales, a causa di un lungo che l'aveva costretto a chiudere la gara al quarto posto, quello sul tracciato lusitano di Portimao è stato un weekend dal bilancio decisamente deludente.

Dopo due gare il due volte campione del mondo MotoGp è in quarta posizione a 37 punti, due meno del compagno di team Bastianini, 39. Al comando della classifica c'è il suo rivale della passata stagione, lo spagnolo Jorge Martin (Pramac Racing), oggi vincitore, con 60 punti, seguito da Brad Binder (KTM) con 42 lunghezze.

La MotoGp torna tra tre settimane per il prossimo appuntamento di quello che si annuncia un campionato particolarmente combattuto. Nel weekend dal 12 al 14 aprile si corre il Gran Premio delle Americhe.

MotoGp Portogallo: l'ordine d'arrivo

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Enea Bastianini (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Brad Binder (KTM)

5. Jack Miller (KTM)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Miguel Oliveira (Aprilia)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Augusto Fernandez (KTM)

12. Joan Mir (Honda)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Marc Marquez (Ducati)

17. Luca Marini (Honda)

18. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Maverick Vinales (Aprilia)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Raul Fernandez (Aprilia)