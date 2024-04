MotoGp Austin, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Terzo imperdibile appuntamento con la MotoGp 2024 che torna in pista per il Gran Premio delle Americhe, a Austin, in Texas. Jorge Martin (Pramac Racing) si presenta in testa alla classifica con 60 punti, seguito dal sudafricano Brad Binder (Red Bull Ktm Factory Racing), 42. In terza posizione Enea Bastianini (Ducati), davanti al due volte campione del mondo MotoGp Pecco Bagnaia (Ducati), 37 punti.

Il torinese vuole riscattare lo 0 dell'ultimo Gp in Portogallo, dopo un incidente di gara con Marc Marquez (Gresini Racing).

Anche l'otto volte campione del mondo MotoGp, 27 punti in classifica e attualmente sesto in graduatoria, vuole vivere un gran weekend su una delle piste che ama di più. Tra i protagonisti annunciati di questa gara c'è Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), 28 punti, arrivato da campione del mondo 2 che ha mostrato di essersi immediatamente adattato alla classe regina.

MotoGp Austin: gli orari in tv

Sabato 13, a Austin, si disputano le qualifiche del Gran Premio delle Americhe e la gara-Sprint, domenica 14 aprile viene disputata la gara. L'evento sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo e sarà in chiaro anche su TV8.

Diretta - Sky Sport, Now, Sky Go

ore 15:40-16:10 - Moto3 Prove 2

ore:16:25-16:55 - Moto2 Prove 2

ore: 17:10-17:40 - MotoGP Prove

ore: 17:50-18:05 - MotoGP Q1

ore: 18:15-18:30 - MotoGP Q2

ore: 19:50-20:05 - Moto3 Q1

ore: 20:15-20:30 - Moto3 Q2

ore: 20:45-21 - Moto2 Q1

ore: 21:10-21:25 - Moto2 Q2

ore: 22 - MotoGP Sprint

Domenica 14 aprile 2024

16:40-16:50 - MotoGP Warm-Up

18 - Moto3 Gara

19:15 - Moto2 Gara

21 - MotoGP Gara

