MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp di Francia in diretta e in chiaro

Settimo appuntamento della stagione per la MotoGp. In quest weekeed si corre il Gran Premio di Francia sulla pista di Le Mans. Il campione del mondo, Fabio Quartararo si presenta da leader del campionato con 89 punti, davanti a Aleix Espargarò (Aprilia), secondo.

All'inseguimento ci sono Enea Bastianini (Gresini Racing), 69 lunghezze, stesso punteggio di Alex Ris (Suzuki). Pecco Bagnaia, 56 punti, dopo un inizio di stagione con qualche difficoltà, ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori con la vittoria a Jerez di 15 giorni fa.

MotoGp Francia: i favoriti

Tra i favoriti per il successo in questo Gp, sulla storica pista di Le Mans, ci sono Pecco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Occhi puntati anche sulle Suzuki di Rins e Mir, sull'Aprilia di Espargarò e su Enea Bastianini, che deve invertire la rotta dopo le ultime gare. Possibili sorprese Jack Miller e Marc Marquez (Honda).

MotoGp Francia: gli orari in tv

Il Gran Premio di Francia della MotoGp sarà trasmesso in diretta su Sky e su NOW e in differita su TV8. Ecco gli orari in tv: