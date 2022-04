Coppa Davis: Croazia, Argentina e Svezia, le avversarie dell’Italia

L'urna di Malaga ha scelto gli avversari dell'Italia. Gli azzurri di capitan Volandri hanno conosciuto i nomi delle loro avversarie di Coppa Davis. Dopo aver superato il turno preliminare a Bratislava per continuare a sognare la conquista della seconda Coppa Davis nella storia dovranno superare il girone A che si disputerà a Casalecchio di Reno dal 14 al 18 settembre.

Le prime due classificate di ogni gruppo da regolamento accedono alla fase a eliminazione diretta, dai quarti di finale in poi, prevista dal 21 al 27 novembre a Malaga.

Le sfide dei quattro gruppi saranno ospitate da quattro diverse città. Oltre a Bologna, troviamo Glasgow (Gran Bretagna), Amburgo (Germania) e Valencia (Spagna) con quest’ultima che ha preso il posto di Malaga, designata appunto per ospitare quarti, semifinali e finale a novembre.

Coppa Davis, Italia: la fase a gironi

L’Italia cercherà quindi di vincere il suo girone, anche se per passare il turno basterebbe anche il secondo posto. La attendono, di fronte al calore bolognese, tre grandi sfide.

L'Italia, infatti, ha nuovamente incontrato sul suo cammino una squadra forte come la Croazia che l'anno scorso riuscì a eliminare gli azzurri a Torino nei quarti di finale, vincendo per 2-1. I croati riuscirono a prevalere grazie alla loro coppia di doppio Nikola Mektic e Mate Pavic, che sono il punto di forza della squadra di capitan Vedran Martic che vanta anche un tennista di grande valore come Marin Cilic, oltre a due tennisti capaci di esaltarsi in Davis come Borna Gojo, che l’anno scorso si impose su Sonego a Torino e Borna Coric.

Per avere la meglio ci vorranno Berrettini e Sinner al meglio e bisognerà risolvere il problema del doppio, magari affidandosi a due specialisti come Fognini e Bolelli, autori sinora di un'ottima stagione, sperando che disputino una grande partita, sfruttando la spinta derivante dal pubblico casalingo.

Decisamente più abbordabili le sfide contro Svezia e Argentina, test che i nostri dovranno dimostrare di poter superare agevolmente, vista l'agguerrita concorrenza che ambisce all'insalatiera.

Basti pensare alla Spagna di Nadal e Alcaraz, al Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov o alla Serbia di Djojovic e Kecmanovic. Un passo alla volta. Sognando in grande.

Coppa Davis 2022: i gironi

Ecco i gironi che sono stati sorteggiati a Malaga.

Gruppo A (Bologna): Croazia, Italia, Argentina, Svezia

Gruppo B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Gruppo D (Glasgow): USA, Regno Unito, Kazakistan, Olanda

Il regolamento prevede che la vincente del gruppo A, quello dove è inserita l'Italia, sfiderà nel primo quarto di finale la seconda classificata del gruppo D (USA, Great Britain, Kazakistan, Olanda).

La seconda classificata del gruppo A, invece, sarà impegnata nell'ultimo quarto contro la vincente del gruppo B (Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud).