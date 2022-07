Musetti-Alcaraz oggi Finale Atp Amburgo: dove vederla in tv e in diretta

Grande finale oggi, domenica 24, all'Atp 500 di Amburgo. Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz, il numero 1 del seeding, per conquistare il suo primo titolo Atp in carriera.

Atp 500 Amburgo finale, Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e in diretta

Musetti in questa settimana ha mostrato un buon tennis annullando due match-point all'esordio contro Lajovic, superando il finlandese Ruusuvuori agli ottavi, lo spagnolo Davidovich Fokina nei quarti e l'argentino Francisco Cerundolo in semifinale.

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sfideranno domenica 24 luglio sul Campo Centrale il match sarà il secondo dalle ore 12.30 e inizierà non prima delle ore 15. La finale sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e sull'app Supertennix (per abbonati, gratis per i tesserati FIT).