Tour de France: i 5 favoriti dell’edizione 2021

LA LOTTA PER LA MAGLIA GIALLA

Sabato 26 giugno da Brest scatterà la 108esima edizione del Tour de France. Sarà la Bretagna a ospitare la partenza della prima frazione, che darà il via alla corsa a tappe più famosa al mondo. La Grande Boucle anche quest’anno è pronta a incoronare il vincitore sugli Champs Elysees. La maglia gialla verrà celebrata domenica 18 luglio.

L'anno scorso il tour si è deciso soltanto nell'ultima cronoscalata a La Planche des Belles Filles. Nella penultima tappa dell'edizione 2020 del Tour de France Tadej Poga?ar (UAE Emirates) è riuscito a scavalcare il connazionale Primo? Rogli?, strappandogli la maglia gialla a un passo da Parigi.

Un finale adrenalinico degno di una delle edizioni più emozionanti che il Tour de France ricordi negli ultimi anni.

Tour de France 2021: i favoriti

Quali sono i corridori favoriti per l’edizione 2021 del Tour de France? Sulla carta non sarà un tour da grimpeur. Gli scalatori avranno a disposizione soltanto sei tappe di montagna, di cui solo tre con arrivi in salita. Saranno due, invece, la cronometro individuali.

I passisti sembrano decisamente favoriti. Chi conosce bene le corse a tappe, quella francese in particolare, sa però che le sorprese sono dietro l'angolo. Ogni distrazione, nell'arco di una corsa di tre settimane, può essere pagata a carissimo prezzo sia nelle tappe che sembrano terreno di caccia per i soli velocisti, sia nelle tappe più movimentate. Qui trovate tutte le tappe, l'altimetria e il percorso.

I maggiori indiziati per la vittoria in questo tour de France sono questi 5 corridori.