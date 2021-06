Tour de France 2021, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Tour de France 2021, ci siamo: tutte le tappe della corsa ciclistica più bella e importante del mondo. Il Tour de France 2021, edizione numero 108, si corre dal 26 giugno al 18 luglio: in mezzo, tre arrivi in salita (ma tanti colli da scalare), tante chance per i velocisti e un grande ritorno delle cronometro (due, entrambe individuali). Si parte in Bretagna, si chiude con la consueta passerella di Parigi. Ecco tutte le informazioni utili per seguire ogni tappa in diretta (QUI ALTIMETRIA TUTTE LE TAPPE).

Tutte le tappe del Tour de France 2021

I grandi favoriti sono Egan Bernal e Simon Yates. Per ogni tappa del Tour de France 2021 trovate percorso, altimetria e tutti i dettagli. Le altimetria sono quelle ufficiali, tratte dal sito della corsa ciclistica. Nel Tour de France 2021 molti più chilometri contro il tempo dopo un Tour 2020 con una cronometro soltanto, la cronoscalata a La Planche des Belles Filles, decisiva però per le sorti della corsa con la clamorosa rimonta di Pogacar ai danni di Roglic nella penultima tappa. Grande spettacolo soprattutto nella seconda e terza settimana di gara. Ecco il percorso completo della Grande Boucle: le interminabili ore di diretta televisiva (diretta Rai ed Eurosport, come sempre), ma anche i tifosi a bordo strada, le Alpi, i Pirenei, le rotonde e infine l'Arc de Triomphe. In una parola: il ciclismo.

1ª tappa Tour de France 2021 - 26 giugno 2021 - 197.8 km - Brest – Landerneau