CEV Eurovolley2023, Italia-Polonia: come vederla in diretta TV e in streaming

La Nazionale Italiana di Volley supera la Francia in tre set davanti ai 10.000 spettatori del Palazzo dello Sport di Roma e conquista la Finale dei Campionati Europei: sabato 16 settembre, sarà ancora Italia-Polonia, stesso match che decise i Campionati del Mondo del 2022.

L’Italia entra per la dodicesima volta tra le prime due d’Europa grazie ad una prestazione piuttosto convincente e con pochissime sbavature, sia sul piano tecnico che su quello caratteriale.

Finale ricco comunque di emozioni coi transalpini che sfiorano la rimonta nell’ultimo parziale: dal 18-11 a favore degli azzurri, i francesi arrivano fino al -1 (21-20) con addirittura la palla del possibile pareggio in contrattacco, ma con due punti consecutivi di Michieletto (9 totali) e uno scatenato Romanò (15), gli azzurri, spinti da un’atmosfera a dir poco infuocata, trovano le energie per mantenere le distanze e chiudere la partita.

Il Palazzo dello Sport di Roma si prepara ad ospitare un’altra serata di grande pallavolo, col match delle 18.00 valido per il terzo posto tra Slovenia (sconfitta 3-1 dalla Polonia nell’altra Semifinale) e Francia, mentre il main event delle 21.00 tra Italia e Polonia che chiuderà la rassegna continentale.

Si prospetta un evento imperdibile anche a distanza, con la doppia diretta su Rai 1 e su Sky Sport Arena a garantire una copertura totale e farà registrare numeri da record, con ogni probabilità superiori ai quasi 3 milioni e mezzo (sommando le due reti) che hanno visto la Semifinale.

Tra i 10000 pronti invece a sostenere dal vivo Giannelli e compagni, sarà presente anche un tifoso speciale, ovvero il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, grande appassionato di volley.

Sempre al Palazzo dello Sport, il Presidente Mattarella aveva partecipato pochi mesi fa (26 febbraio 2023) alla Finale della Del Monte® Coppa Italia, dove aveva premiato la Gas Sales Bluenergy Piacenza vincitrice del trofeo, consegnando il trofeo al capitano Antoine Brizard.

Italia-Polonia, come vederla in TV e in streaming

La nona partita degli azzurri agli Europei di volley maschile, quella contro la Polonia, la finale del torneo, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, sabato 16 settembre dalle ore 21.15 su Rai 2 telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Arena telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW