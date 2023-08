Europei Volley femminile 2023, Italia-Croazia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Sarà ancora Torino ad ospitare le ragazze della Nazionale di Coach Mazzanti che, per l'ultima partita della Pool B degli Europei di volley femminile edizione 2023, affronteranno al PalaGianniAsti la Croazia. Le azzurre sono già qualificate da prime agli ottavi di finale.

“Abbiamo disputato una partita diversa rispetto alle altre – ha ammesso il CT azzurro subito dopo la vittoria contro la Bosnia, la quarta consecutiva - perché di solito anche nei cambi abbiamo sempre preso ritmo e invece sia chi è partito e chi è entrato non è riuscito ad imprimere la spinta giusta".

E ancora: "Poi però prendendo ritmo abbiamo messo in campo belle giocate facendo vedere grandi cose. Egonu in attacco è stata molto brava ed ha disputato una gran bella prova, di lei sono soddisfatto. In generale facciamo molte cose belle ed ora sono curioso di vederci in campo domani e poi a Firenze esprimendo il nostro gioco con maggior continuità".

"È questo quello che adesso serve - conclude Mazzanti - anche se la qualità che abbiamo spesso fatto vedere non è affatto scontata. Tante cose le stiamo assorbendo velocemente e questo mi fa ben sperare per il futuro”.

Italia-Croazia come vederla in TV e in streaming

La quinta partita delle azzurre nella Pool B degli Europei di volley femminile, quella contro la Croazia, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW