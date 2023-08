Europei Volley femminile, seconda vittorie per le azzurre: liquidata la Svizzera

L'Italia del ct Davide Mazzanti concede il bis. Dopo il successo all'esordio sulla Romania all'Arena di Verona, le azzurre hanno battuto 3-0 (25-14; 25-19; 25-13) anche la Svizzera all'Arena di Monza.

Nella sfida valida per la terza giornata della Pool B del Campionato Europeo di volley femminile 2023, l'Italia, tornata in un contesto 'indoor', ha mostrato parte di un potenziale tecnico e fisico ancora tutto da scoprire per la gioia dei 3950 spettatori (soldout con 75mila euro di incasso) che hanno gremito il palasport brianzolo.

Una risposta straordinaria quella di Monza che anche domani farà traboccare di entusiasmo l'Arena con un nuovo soldout in occasione della sfida con la Bulgaria (ore 21:15) nel match decisivo in ottica primato nel girone. Con il successo sulla Svizzera, infatti, l'Italia guida la Pool B con 2 vittorie e 0 set persi seguita proprio dalle bulgare.

Come nel match inaugurale di Verona, il ct Mazzanti decide di aprire la sfida con la Svizzera con Orro in regia e Antropova in diagonale, Sylla-Pietrini schiacciatrici, il duo Danesi - Lubian al centro, e Fersino libero.

La nazionale elvetica invece si schiera con Wassner palleggiatrice, Stork opposto, Kunzler e Lengweller schiacciatrici, Matter e Selser al centro, e Mottis palleggiatrice. L'avvio di match è equilibrato: Antropova spara out il primo attacco per poi far esplodere i 3950 dell'Arena con un pallonetto perfetto.

La Svizzera risponde con una Kunzler letteralmente scatenata mentre le azzurre iniziano a carburare con gli attacchi di Pietrini (due consecutivi). Sul 5-5 l'Italia mette la freccia con Lubian in fast ed un ace di Antropova.

Mazzanti si gioca il doppio cambio mandando in campo Egonu che subito ripaga la fiducia piazzando una diagonale potente e precisa a cui segue un muro di Lubian ed una stoccata sottorete di Pietrini dopo un servizio di forza della stessa Lubian (14-8).

Come nel match inaugurale di Verona, il ct Mazzanti decide di aprire la sfida con la Svizzera con Orro in regia e Antropova in diagonale, Sylla-Pietrini schiacciatrici, il duo Danesi - Lubian al centro, e Fersino libero.

La nazionale elvetica invece si schiera con Wassner palleggiatrice, Stork opposto, Kunzler e Lengweller schiacciatrici, Matter e Selser al centro, e Mottis palleggiatrice. L'avvio di match è equilibrato: Antropova spara out il primo attacco per poi far esplodere i 3950 dell'Arena con un pallonetto perfetto.

La Svizzera risponde con una Kunzler letteralmente scatenata mentre le azzurre iniziano a carburare con gli attacchi di Pietrini (due consecutivi). Sul 5-5 l'Italia mette la freccia con Lubian in fast ed un ace di Antropova.

Mazzanti si gioca il doppio cambio mandando in campo Egonu che subito ripaga la fiducia piazzando una diagonale potente e precisa a cui segue un muro di Lubian ed una stoccata sottorete di Pietrini dopo un servizio di forza della stessa Lubian (14-8).

Il tabellino di Italia-Svizzera 3-0 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)

Italia: nd

Svizzera: nd