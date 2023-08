Europei volley femminile, l'Italia fa tris: nella bolgia di Monza superata la Bulgaria

Le azzurre del volley, guidate dal ct Davide Mazzanti e con Paola Egonu tenuta ancora in panchina precauzionalmente, hanno sconfitto 3-0 la Bulgaria nella terza partita del Gruppo B, con il punteggio di 25-16, 25-17, 25-13.

Per l'Italia è la terza vittoria su tre match, dopo quelle contro Romania e Svizzera, le azzurre sono così in testa al girone a punteggio pieno. L'Italia tornera' in campo per la quarta giornata martedi' per affrontare la Bosnia.

La cronaca di Italia-Bulgaria

In un'Arena di Monza nuovamente sold out Sylla e compagne hanno mandato fuori giri la nazionale allenata da Lorenzo Micelli balzando a quota 3 vittorie (con 0 set persi) consentendo all'Italia di essere saldamente al comando del proprio girone nella prima fase della massima competizione continentale.

Da domenica 20 il gruppo azzurro si trasferira' a Torino dove, al PalaRuffini, il 22 e il 23 agosto, si chiudera' la fase a gironi dell'Europeo contro Bosnia ed Erzegovina e Croazia.

Per il match con la Bulgaria Davide Mazzanti parte con Orro in palleggio, Antropova opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi-Lubian al centro, e la novita' Parrocchiale libero al posto di Fersino tenuta a riposo in via precauzionale dopo qualche problemino nel post gara con la Svizzera al pari di Egonu, fermatasi in riscaldamento per un leggero affaticamento muscolare.

L'avvio e' intenso ed equilibrato: le azzurre muovono lo score con un attacco di Pietrini e la pipe di Sylla che spazzola le mani del muro avversario.



La Bulgaria risponde con Marinova, Saykova e Tedorova mentre le azzurre iniziano a carburare a muro (bene Sylla e Antropova) e in attacco (Antropova infallibile) per il primo scatto azzurro del match (12-7) propiziato da un muro di Lubian che costringe Micelli a due timeout in pochi minuti.

Ed e' proprio Lubian a scavare il solco decisivo con ben 5 punti consecutivi che mandano definitivamente in tilt il gioco delle bulgare (19-13) che si arrendono ai servizi di Antropova e all'attacco della staffa di Sylla per il risolutivo 25-16.



La musica non cambia nel secondo parziale, l'ingresso di Squarcini (per Danesi) produce dividendi sia al servizio che al muro mentre Antropova, Pietrini e Sylla non smettono di martellare la difesa di una Bulgaria che va sotto 16-11.



Mazzanti concede spazio anche ad Omoruyi per Pietrini e Bosio-Nwakalor per il doppio cambio ottenendo risposte importanti da tutte le sue ragazze in un secondo set chiuso con autorita' 25-17.



Nel terzo parziale Yordanova e compagne provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma un parziale di 8-0 fa volare l'Italia sull'11-6. Le azzurre giocano in scioltezza forti di una fase muro-difesa che non lascia riferimenti alla Bulgaria. Quando poi al servizio si presenta Antropova, cala definitivamente il sipario sul match archiviato con un perentorio 25-13.

Il tabellino di Italia-Bulgaria 3-0 (25-16, 25-17, 25-13)

Italia: Sylla 14, Lubian 8, Orro, Pietrini 8, Danesi 3, Antropova 15, Parrocchiale (L). Bosio, Nwakalor 2, Squarcini 5, Omoruyi 6. N.e. Degradi, Fersino, Egonu. All. Mazzanti.



Bulgaria: Saykova 2, Marinova 7, Yordanova 8, Todorova 3, Barakova 2, Paskova-Kaneva 2, Pashkuleva (L). Rachkovska 1, Bacheva 3, Krivoshiiska 1, Shapazova, Nikolova 1. N.e. Stanchulova, Karabasheva. All. Micelli



Arbitri: Michail Koutsoulas, Maria Rodriguez Machin.



Durata Set: 24', 26', 23'.



Italia: 6 a, 13 bs, 10 m, 19 et.

Bulgaria: 3 a, 5 bs, 3 m, 14 et.