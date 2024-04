Perugia-Monza, date e orari della finale: come vederla in tv e in streaming

È definito il programma completo delle Finali Scudetto di SuperLega Credem Banca, con Gara 3 e l’eventuale Gara 5 in diretta su Rai 2. Ufficiale anche l’orario di Gara 2, che si giocherà alle 15.15.

Il grande spettacolo dei Play Off di SuperLega si prepara a vivere la sua volata finale: da un lato ci sarà la Sir Susa Vim Perugia, vincitrice quest’anno della Del Monte® Coppa Italia, Del Monte® Supercoppa e Mondiale per Club, dall’altro invece la Mint Vero Volley Monza, che dopo una serie mozzafiato contro l’Itas Trentino ha centrato la sua terza finale stagionale dopo quelle raggiunte in Coppa Italia e in Cev Challenge Cup.

Le due formazioni sono pronte a giocarsi lo Scudetto 2023/24 in diretta su Rai Sport e VBTV, con una vetrina d’eccezione per Gara 3 e l’eventuale Gara 5 che saranno trasmesse su Rai 2.

Righi: "I Play Off si confermano un prodotto d’eccellenza sportiva"

“I Play Off di SuperLega Credem Banca si confermano un prodotto d’eccellenza sportiva, l’interesse delle reti generaliste ne è la dimostrazione – dichiara il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi – La notizia che torneremo su Rai 2 ci rende certamente orgogliosi, e ci fa capire di essere sulla strada giusta: oltre alle centinaia di migliaia di persone che seguono la SuperLega su Rai Sport, siamo lieti di tornare ad affacciarci su una platea diversa. Ringraziamo dunque la Rai per questa grande possibilità. Tutto ciò è infatti possibile grazie alla grande collaborazione che abbiamo ormai da tanti anni con il canale, auspicandoci di poter proseguire tale partnership verso nuovi traguardi. Auguro una spettacolare Finale Scudetto alle due finaliste e a tutti gli appassionati di volley”.

Gara 1, Gara 3 e l’eventuale Gara 5 si giocheranno al PalaBarton di Perugia, in casa della Sir Susa Vim Perugia, seconda al termine della Regular Season e approdata in Finale dopo aver eliminato Verona (in tre gare) e Milano (in quattro). L’Opiquad Arena di Monza ospiterà invece Gara 2 e l’eventuale Gara 4, con la Mint Vero Volley intenzionata a stupire nella prima Finale Scudetto della sua storia, raggiunta a discapito di Civitanova e Trento (in entrambi i casi è stata necessaria Gara 5).



Finali Scudetto – SuperLega Credem Banca: il programma

Gara 1

Giovedì 18 aprile 2024, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

Diretta Rai Sport e VBTV

Gara 2

Domenica 21 aprile 2024, 15.15

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e VBTV

Gara 3

Giovedì 25 aprile 2024, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

Diretta Rai 2 e VBTV

Gara 4 (eventuale)

Domenica 28 aprile 2024, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e VBTV

Gara 5 (eventuale)

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 17.30

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

Diretta Rai 2 e VBTV