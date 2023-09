Volley, Europei 2023: oggi Italia-Macedonia, come vederla in diretta TV e in streaming

Bari è pronta ad accogliere la nazionale italiana e le altre rappresentative che si sfideranno nella tappa dell'Europeo 2023 di pallavolo maschile in programma al Palaflorio da oggi sino al 12 settembre.

Gli Europei maschili di pallavolo, iniziati il 28 agosto scorso e che termineranno il 16 settembre, quest'anno sono organizzati congiuntamente da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord.

Gli azzurri allenati da Ferdinando Fefè De Giorgi scenderanno in campo stesera, alle 18, al Palaflorio per gli ottavi di finale, nei quali affronteranno la Macedonia del Nord.

Sempre oggi alle 21, il Palaflorio ospiterà l'ottavo di finale tra Olanda e Germania. Domenica 10 settembre si giocheranno anche gli ottavi tra Serbia e Repubblica Ceca e quello tra Polonia e Belgio.

Si disputeranno a Bari il 12 settembre, sempre al Palaflorio, due partite dei quarti di finale: la partita tra la vincente di Italia-Macedonia del Nord e la vincente di Olanda-Germania, e il quarto di finale tra la vincente di Serbia-Repubblica Ceca e la vincente di Polonia-Belgio.

Le parole di De Giorgi

“Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e di essere qui in Puglia nella mia terra. Arriviamo bene a Bari, abbiamo fatto un percorso importante dai 10 giorni di lavoro a Cavalese post VNL in cui abbiamo cercato di gestire al meglio il tempo per lavorare. Il Memorial Wagner in Polonia ci è servito per confrontarci con squadre pretendenti al titolo europeo. Nella fase a gironi abbiamo trovato squadre interessanti, arriviamo quindi bene a questa fase a eliminazione diretta. Credo ci siano squadre che possono fare bene, ad esempio la Serbia credo sia una squadra che può creare problemi così come l'Olanda e la Germania. Tutte squadre che da anni orbitano tra quelle di alto livello”.

Italia-Macedonia del Nord, come vederla in TV e in streaming

La sesta partita degli azzurri agli Europei di volley maschile, quella contro la Macedonia del Nord valida per gli ottavi di finale, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 18.00 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW