Ucciso a fucilate Bambotto, il cervo che entrava nelle case degli amici umani

Bambotto, o "Otto" per gli amici era un bellissimo e maestoso cervo con una storia molto particolare: nato 7 anni fa a Pecol, da subito era stato portato dalla sua mamma sullo zerbino di uno dei cittadini del paesino sulle dolomiti bellunesi, affidandolo agli abitanti come aveva fatto lei per tutta la sua vita. Da allora era diventato la mascotte della frazione di San Tomaso Agordino. "Otto" è così stato cresciuto dagli abitanti della zona tornando a trovarli spesso, girando nei porticati e infilandosi anche nelle case.

"Lo potevi incrociare per strada mentre raggiungeva tutte le frazioni limitrofe e si fermava a mangiare ovunque da chi lo amava come noi. Spesso mi entrava in casa e poi era un impresa farlo uscire perché i suoi palchi erano immensi" si legge sui social nei ricordi di chi ora piange la sua scomparsa. Perché Bambotto sarebbe stato ucciso da un cacciatore. "Un 23enne, uno di quelli di cui Bambotto si fidava" si legge nelle pagine social degli abitanti di Pecol. "Un miserabile che crede di aver compiuto un'impresa e invece si è solo marchiato a vita come un poveraccio che ha sparato a un animale che ti mangiava dalle mani e si faceva coccolare fino ad addormentarsi tranquillo. Cosa può esserci nel cuore di un caso umano che uccide per puro divertimento?" si legge ancora mentre sui social si affollano le immagini che ricordano le visite di "Otto".

Secondo la legge attuale sulla caccia e il calendario venatorio della Regione del Veneto non ci sono reati: le norme hanno consentito a questo ragazzino di uccidere un animale amico degli abitanti, dei turisti e di tutti i bambini.

