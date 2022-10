In stalla alle mucche vengono mostrati pascoli virtuali: "Così producono più latte"

Non potendo portare realmente le sue mucche al pascolo, le ha trasportate nei verdi prati con la realtà virtuale. Questa l'idea di un allevatore russo Izzet Koçak, che si è detto ispirato da una pratica simile già sperimentata in Russia. L'obiettivo è quello di aumentare la produzione di latte. E a quanto pare ha funzionato.

L'agricoltore, che ha avviato un'attività di bovini nel 2018 nella provincia centrale turca di Aksaray, ha l'ambizione di aumentare la resa dei suoi 180 capi di bestiame con metodi “alternativi”. Prima ha iniziato trasmettendo nelle stalle musica classica per creare un'atmosfera rilassante. Adesso è passato ai visori di realtà virtuale, che sta testando su due delle sue mucche. “Stiamo cercando modi alternativi per aumentare i raccolti poiché i prezzi del mangime e del fieno sono aumentati. Ho sentito che stavano usando questi apparecchi in Russia e ho deciso di provarlo qui. Li ho osservati per dieci giorni e ho scoperto che sia la qualità che la quantità del latte sono aumentate", ha dichiarato all'agenzia di stampa turca Anadolu.

L'allevatore, che sta analizzando gli studi sui fattori ambientali che influenzano la produzione di latte, ha spiegato: “Di solito produciamo 22 litri di latte al giorno. La quantità media di latte di due mucche con cuffie ora ha raggiunto i 27 litri”. Un incremento determinato dal fattore ambientale, seppur solo virtuale. “Guardano un pascolo verde e questo dà loro una spinta emotiva. Ora sono meno stressati", ha spiegato.

Koçak ha ora ordinato altri 10 visori per testarle su un numero maggiore di mucche. "In Russia hanno usato visori per entrambi gli occhi, ma abbiamo chiuso solo un occhio dell'animale per sperimentare il suo impatto. Mentre li indossano, ascoltano anche musica classica", ha dichiarato l'allevatore sperimentatore.