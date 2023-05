Nuovi Amazon Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto con Alexa

Amazon presenta una nuova gamma di prodotti smart con a bordo l’assistente vocale Alexa: Echo Pop, Echo Show 5 di terza generazione ed Echo Auto di seconda generazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi dispositivi di Amazon.

Echo Pop

Echo Pop è l’ultimo arrivato nella famiglia di altoparlanti intelligenti con Alexa. Si tratta di uno smart speaker che si distingue per il suo corpo semisferico, disponibile nei colori Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio. Scocca personalizzabile in ulteriori 7 colori acquistando le custodie dedicate disponibili su Amazon a 22 euro.

Speaker con un Led colorato sul bordo superiore, superficie frontale rivestita in tessuto e pulsanti e microfoni sul retro. Altoparlante da 1,95” con diffusione frontale e non a 360 gradi, ideale per piccoli ambienti. A bordo, oltre a WiFi e Bluetooth, è anche presente il nuovo standard Matter per il controllo di dispositivi compatibili.

Prodotto, inoltre, attento all’ambiente, realizzato con materiali riciclati. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 99 x 83 x 91 mm ed il peso di 196 grammi.

Infine il prezzo. Echo Pop è già ordinabile al prezzo di 54,99 euro (data di uscita: 31 maggio).

Echo Show 5 (3ª gen)

Da Amazon arriva anche la terza generazione di Echo Show 5: smart speaker con display da 5,5 pollici. Il nuovo modello è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo, con migliori bassi ed un suono più nitido. Ricordiamo anche il set di microfoni riprogettato e la compatibilità con Matter.

Anche su questo modello troviamo la videocamera integrata da 2 MP per le videochiamate ed utile anche per la videosorveglianza della nostra casa.

Echo Show 5 (3ª gen) è già ordinabile su Amazon in tre colorazioni, Antracite, Bianco e Azzurro, al prezzo di 109,99 euro (data di uscita: 31 maggio).

Echo Auto (2ª gen)

Concludiamo la nostra rassegna con Echo Auto di seconda generazione. Dispositivo progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Il nuovo Echo Auto si presenta con un design più sottile e include un supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto.

Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a questo accessorio, si può, quindi, integrare Alexa nell’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate, ascoltare podcast, tenersi aggiornati sulle news, aggiungere un appuntamento al calendario o un elemento alla lista di cose da fare e altro ancora; il tutto senza mai dover distogliere gli occhi dalla strada. È, inoltre, possibile controllare i dispositivi smart della nostra casa mentre si è in viaggio: tutti gli utenti possono, infatti, chiedere ad Alexa, per esempio, di impostare il termostato, spegnere le luci e molto altro ancora.

Il nuovo Echo Auto (2ª gen) è già acquistabile su Amazon al prezzo ufficiale di 69,99 euro.

