Apple pensa a un visore per la realtà mista più economico per sfidare Meta

Vsion Pro, il primo visore per la realtà mista di Apple, non è ancora disponibile sul mercato - la data di rilascio dovrebbe essere nei primi mesi del 2024 -, ma già si parla di un modello più economico. Del resto un prodotto con un prezzo base per gli Stati Uniti di 3.500 dollari non ha le carte in regola per diventare 'mainstream'. A rivelare le intenzioni del colosso di Cupertino è stato Mark Gurman nella sua tradizionale newsletter 'Power on' di Bloomberg.

Come sarà il Vision Pro economico

Apple starebbe pensando quindi a un visore che possa competere con il Meta Quest Pro di Mark Zuckerberg - forse meno visionario, ma proposto a cifre ben più economiche. L'idea di base sarebbe quello di utilizzare un display con una risoluzione inferiore e un processore per iPhone, anziché il ben più potente chip per Mac. Ad abbassare i costi contribuirebbe anche l'abbandono della funzionalità EyeSight, quella, per intendersi, che permette di vedere gli occhi reali dell'utente. Anche il comparto di fotocamere e sensori esterni sarebbe notevolmente ridotto. Il costo, secondo Gurman, non sarà comunque poi così contenuto, dal momento che un simile prodotto potrebbe essere venduto a una cifra compresa tra i 1.500 e i 2.500 dollari. Non per tutte le tasche.

Detto che il Vision Pro non sarà disponibile sul mercato prima di diversi mesi, e che da Cupertino hanno capito l'importanza di orientarsi anche su un progetto entry level per guadagnare una fetta di mercato, pare che l'azienda stia comunque facendo ragionamenti su una seconda generazione del Vision Pro, per renderlo ancora più completo. In particolare, l'obiettivo è rendere il suo 'headset' più piccolo e maneggevole. Allo studio ci sarebbe anche la possibilità di inserire all'interno lenti graduate per le persone con difetti di vista.