Xiaomi fa sul serio: la sua auto elettrica è sportiva, potente e costa poco

È conosciuta in tutto il mondo per gli smartphone - di cui è il terzo produttore al mondo -, smartwatch e dispositivi mobili di ultima tendenza di varia natura. Ora Xiaomi, colosso tech cinese, è pronto a fare la voce grossa anche nel settore dell'automotive. E lo fa lanciando sul mercato la sua prima automobile elettrica, la Xiaomi SU7, annunciata nel 2021 e rilasciata ufficialmente il 28 marzo. Attualmente è disponibile solo sul mercato cinese.

Xiaomi SU7, aggressiva ed economica

A confermare l'approdo ufficiale del primo veicolo elettrico targato Xiaomi è stato il fondatore e numero uno dell'azienda, Lei Jun, con un post nel social media Weibo. Un annuncio che, peraltro, ha anche messo le ali ai titoli dell'azienda alla borsa di Honk Kong, dove è stato segnato un deciso rialzo del +12%.

L'ingresso di Xiaomi nel mercato dell'automobile rende più aspra la battaglia nel settore auto elettriche, soprattutto sul fronte dei prezzi, dal momento che il colosso punterà subito a proporre prezzi più vantaggiosi rispetto alla concorrenza. Come per gli smartphone, anche Xiaomi SU7 avrà tre versioni: quella base a partire dall'equivalente di 27mila euro; la versione Pro, con costo di poco superiore ai 31mila euro; la versione Max, che sfiorerà i 40mila euro. Solo per fare un esempio, la versione base della Tesla Y si trova oggi sul mercato con un prezzo di partenza di 42mila euro, di poco superiore a quello della versione luxury della prima auto targata Xiaomi. Insomma, il colosso cinese bada alla sostanza e alla tecnologia, ma non rinuncia a aggredire il mercato, mettendo in difficoltà i diretti avversari.

Xiaomi Su7 è un'automobile elettrica sportiva con grinta: in grado di andare da 0 a 100km/h in 2.78 secondi, può toccare in 200km/h in poco più di 10 secondi, secondo quando annunciato dalla società cinese. SU7 è aggressiva anche sul fronte delle colorazioni: è disponibile infatti nelle tinte del nero, arancione, bianco perlato, viola, grigio basalto e blu. Gli interni, invece, possono essere personalizzati nelle gradazioni del grigio, rosso, viola e nero.

L'obiettivo di Xiaomi è quello di diventare "uno dei primi 5 principali produttori automobilistici del mondo in 15-20 anni di duro lavoro", ha assicurato Lei Jun sempre a mezzo social. SU7 è dotato di software e funzionalità elettriche Xiaomi, ed è prodotto dal gruppo automobilistico cinese Baic. Secondo quanto comunicato dall'azienda, le nuove auto elettriche montano batterie in grado di garantire una invidiabile autonomia di 800 chilometri.