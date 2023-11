ChatGpt aiuterà gli italiani a proteggersi da alluvioni e terremoti

Non solo una mera interfaccia basata sull'intelligenza artificiale, ma uno strumento in grado di dare risposte come una persona umana, escludendo il linguaggio burocratico. È un prototipo basato su ChatGpt pensato per aiutare i cittadini a ridurre il danno da catastrofi ambientali come alluvioni o terremoti, e al contempo aiutare le istituzioni a gestire le emergenze.

Il progetto, pensato dalla Fondazione Earth Water Agenda (Ewa) è stato presentato a Firenze, nel corso dell'Earth Technology Expo. Il gruppo di ricerca è al lavoro per la creazione di uno strumento pienamente funzionale, in grado di 'dialogare' con i piani di protezione civile di cui ogni Comune italiano è dotato.

Come spiegato dal direttore dell'Ewa, Mauro Grassi, l'obiettivo "è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale, e nello specifico ChatGpt, per informare i cittadini, con un linguaggio semplice, dei rischi che corrono nel loro quartiere, nella loro città, nella loro abitazione e dar loro le indicazioni utili per reagire adeguatamente quando accadrà l’evento".

Come potrà un comune cittadino sfruttare questo strumento basato sull'intelligenza artificiale? Ciascuno dovrebbe essere in grado di interloquire in chat con delle domande semplici, del tipo: "Vivo in questa strada, quali rischi corro?" o ancora "Come posso migliorare la mia abitazione?", "Come devo comportarmi in caso di terremoto nel mio quartiere?". E ChatGpt dovrebbe rispondere in modo consapevole, fornendo un aiuto concreto e di facile comprensione.