Final Audio UX2000: confortevoli ed avanzate cuffie senza fili a meno di 90 euro

Da Final le nuove cuffie over-ear senza fili UX2000. A bordo troviamo un avanzato sistema attivo di soppressione dei rumori ambientali che promette un’esperienza immersiva e senza compromessi in qualsiasi ambiente.

Le Final Audio UX2000 supportano il Bluetooth 5.3 con codec AptX Low Latency che consente una trasmissione in wireless dell’audio con un’elevata qualità. Cuffie adatte anche ai videogiochi grazie alla funzione “Gaming” che assicura tempi di latenza minimi. Inoltre utilizzano trasduttori dinamici da 30 millimetri e microfoni ENC (Environmental Noise Cancellation) per conversazioni cristalline con cancellazione attiva del rumore.

La batteria, con una capacità di 700 mAh, offre un’autonomia fino a 60 ore, ma è possibile utilizzare le UX2000 anche con un cavo analogico (jack da 3,5 mm), che garantisce un tempo infinito di ascolto senza interruzioni e senza bisogno di ricarica.

L’attenzione al comfort è un altro elemento distintivo delle Final Audio UX2000. Queste cuffie vantano, infatti, complete regolazioni e un’imbottitura generosa sull’archetto con cuscini in memory foam in grado di adattarsi alla forma dell'orecchio. Sono, inoltre, ripiegabili per una maggiore portabilità, con un peso di 408 grammi.

Cuffie disponibili in due diverse colorazioni con una finitura opaca nera o crema.

Disponibilità e prezzi

Le cuffie Final Audio UX2000 sono distribuite in Italia da Audiogamma e sono già disponibili sul mercato con un prezzo ufficiale al pubblico di 119 euro.

