EcoFlow PowerStream: il primo impianto fotovoltaico da balcone con batteria portatile

Ecoflow presenta PowerStream: il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile. Si tratta di un'evoluzione dei tradizionali pannelli solari da balcone in grado di immettere energia direttamente nell’impianto elettrico della nostra abitazione tramite una semplice presa di corrente.

In questi sistemi, l’energia in eccesso, non consumata, viene purtroppo immessa in Rete e, quindi, regalata al gestore. PowerStream si differenzia per la capacità di immagazzinare l'energia in eccesso, generata durante il giorno dai pannelli solari, nella batteria portatile (power station), garantendo l'utilizzo di tutta l'energia solare accumulata, senza sprechi. L'energia immagazzinata nella batteria può continuare ad alimentare la casa durante la notte o quando la luce solare è insufficiente.

Con un input solare massimo di 800W, PowerStream genera circa 1.000 kWh di elettricità all'anno ed è compatibile con tutte le power station portatili EcoFlow, compresa la più recente Delta 2 Max, con una capacità di base di 2.048Wh, espandibile fino a 6.144Wh.

L’impianto fotovoltaico da balcone PowerStream è una soluzione completa che comprende il Microinverter EcoFlow PowerStream, i pannelli solari, le prese intelligenti (Smart Plugs) e l'app EcoFlow.

Un intelligente ecosistema energetico

PowerStream consente agli utenti di gestire la produzione e il consumo di energia in tempo reale, con l'aiuto delle Smart Plugs e dell'app EcoFlow. Con l'applicazione EcoFlow, è possibile monitorare l'energia solare raccolta e il denaro potenzialmente risparmiato, ottenendo un quadro più chiaro dell'utilizzo dell'energia domestica.

Collegando gli elettrodomestici più potenti alle Smart Plugs, il Microinverter è in grado di assegnare la giusta quantità di elettricità a ciascun apparecchio e l'eccedenza alla power station portatile. In questo modo, gli utenti possono assicurarsi di non sprecare energia.

Facile da installare

PowerStream è progettato per essere facile da installare. Può essere montato in diversi ambienti, tra cui balconi di appartamenti o case indipendenti, giardini e facciate di abitazioni. Grazie agli appositi cavi piatti EcoFlow in dotazione, non è necessario praticare un foro nel muro, poiché il cablaggio può passare anche sotto una finestra. Inoltre se si vuole disporre di una fonte di energia per le attività all'aperto, è possibile semplicemente scollegare il cavo ed utilizzare la power station portatile anche fuori casa.

Il sistema, come tutti gli impianti di questo tipo, va collegato all’unica spina di una linea elettrica dedicata con differenziale. Inoltre, rientrando nella categoria dei sistemi inferiori a 800W, l’installazione di questo kit deve essere notificata al gestore di rete allegando vari documenti tra cui lo schema unifilare dell’impianto firmato da un elettricista.

Prezzi e disponibilità

Power Stream è disponibile sul sito web di EcoFlow in tre diversi kit personalizzabili dall'utente:

- No Storage Kit: comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream, quattro pannelli solari flessibili da 100W, due EcoFlow Smart Plugs ed è acquistabile a 1.082 euro.



- 1kWh Storage Kit: comprende il No Storage Kit e una power station EcoFlow DELTA 2. Il prezzo è di 2.281 euro.



- 2kWh Storage Kit: comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream, due pannelli solari rigidi da 400 W, una power station EcoFlow Delta Max e due EcoFlow Smart Plugs. Ha un prezzo di 2.709 euro.

Su Amazon sono disponibili altre opzioni di acquisto:

- Inverter PowerStream a 369 euro

- Kit con inverter PowerStream e 4 pannelli solari flessibili da 100W a 933 euro

- Kit con inverter PowerStream e 2 pannelli solari rigidi da 400 W a 949 euro

- Kit con inverter PowerStream, due pannelli solari rigidi da 400 W e una power station EcoFlow Delta Max a 2.599 euro

- Kit con inverter PowerStream, due pannelli solari rigidi da 400 W, una power station EcoFlow Delta 2 Max e due EcoFlow Smart Plugs a 3.216 euro