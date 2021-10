Facebook cambia pelle: un nome nuovo per rinnovare la propria immagine

Cambio di rotta per Facebook. La società guidata da Mark Zuckerberg, sotto il faro dei legislatori per le sue pratiche commerciali, starebbe pensando ad un piano per rinnovare la propria immagine, puntando su un nuovo nome che guardi al "metaverso", la piattaforma tecnologica per cui sta investendo, e molto, in Europa, con la creazione di 10mila posti di lavoro. A riportare l'indiscrezione, è il sito The Verge, che avrebbe ricevuto la notizia - storica - da una fonte affidabile.

Un nuovo nome per Facebook

La scelta sarebbe volta a coinvolgere ancor di più all'interno del marchio le società satellite, - Instagram, WhatsApp e Oculus - seguendo l'esempio di Google, che nel 2015 creò la holding Alphabet, che racchiude le anime della società. Il cambio di nome nel marchio avrebbe lo scopo di far conoscere Facebook per qualcosa in più dei social media, e potrebbe essere una strategia per allontanare i problemi che si sono trascinati nel corso degli ultimi anni.

Il rebrand, come si legge su The Verge, "posizionerebbe l'app blu di Facebook come uno dei tanti prodotti di una società madre che supervisiona gruppi come Instagram, WhatsApp, Oculus e altri". Per il momento, ad ogni modo, non c'è stata alcuna nessuna risposta ufficiale da parte di Facebook.

Nelle scorse settimane Facebook è tornata alla ribalta per le rivelazioni della ex dipendente Frances Haugen che hanno fatto scaturire una inchiesta a puntate sul Wall Styreet Journal; ma anche per l'annuncio dell'investimento in Europa, come anticipato, sul metaverso che ha definito la piattaforma tecnologica del futuro, per cui sono previsti 10mila nuovi posti di lavoro. Secondo il colosso statunitense di Menlo Park si tratta di un insieme interconnesso di esperienze che coinvolge sia il mondo digitale che quello fisico. Oggi è considerata la nuova frontiera di Internet: si tratta di un nuovo grande mondo virtuale dove gli utenti, con i loro avatar, vivono esperienze interattive multimediali. Una sorta di evoluzione del fenomeno Second Life, su cui stanno già puntando i colossi del 'gaming'.