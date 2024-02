Facebook down: problemi di accesso in tutta Italia, cosa sta succedendo

Numerosi utenti stanno segnalando un malfunzionamento di Facebook: problematiche di accesso, sia dall'app che dal web, sono state riscontrate a partire dalle 13 di oggi, 14 febbraio.

In varie parti d'Italia si riscontra lo stesso malfunzionamento: quando si prova ad entrare nella piattaforma compare solamente una pagina bianca. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Meta, ma, secondo il portale Downdetector, il down si sta verificando in tutta Italia. L’app semplicemente non si apre. "Non riesco a usare Facebook, non capisco perché non si apra", segnalano in molti sul portale.

A quanto si apprende, cominciano ad arrivare segnalazioni anche dall'estero, mentre si attendono comunicazioni ufficiali da Meta per