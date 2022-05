I migliori navigatori per auto, moto, trekking e bici

Le app di navigazione satellitare sono tra i software più utilizzati dagli utenti Android e Apple.

Un settore davvero ampio con tantissime applicazioni disponibili anche gratuitamente e adatte ad ogni modalità di spostamento (in auto, a piedi, in bici, con i mezzi pubblici, per il trekking e altro ancora).

Ecco, quindi, una rassegna di ottimi navigatori satellitari, installabili su smartphone e tablet.

I migliori navigatori per auto e moto

Iniziamo la nostra rassegna con i migliori navigatori per auto e moto. Il software più noto è sicuramente Google Maps: app gratuita, completa e di facile utilizzo, ottima per gli spostamenti in auto, moto, a piedi, in bici e con i mezzi pubblici. Applicazione dalle numerosissime ed utili funzionalità come il monitoraggio di traffico, autovelox e prezzi carburante. App che permette non solo di ottenere indicazioni stradali per arrivare ad una determinata destinazione, ma anche di conoscere tante informazioni su ristoranti, alberghi, negozi e altri punti di interesse.

Una valida alternativa a Google Maps è Waze. App gratuita con un’interfaccia chiara e di facile utilizzo, sempre di proprietà di Google. Cuore di Waze è la condivisione di informazioni, con la possibilità, ad esempio, di ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale inseriti dagli stessi utenti dell’applicazione.

Infine vi segnaliamo calimoto dedicata ai motociclisti. Applicazione gratuita con acquisti in-app che ospita, oltre alla navigazione vocale, anche sezioni dedicate alla pianificazione degli itinerari e ai migliori percorsi consigliati dagli utenti dell’applicazione.

App per trekking, mountain bike e cicloturismo

Proseguiamo la nostra rassegna con Maps.me per Android e iOS. Si tratta di un'app gratuita tra le più utilizzate dagli amanti del trekking, della mountain bike e del cicloturismo. Applicazione che ospita dettagliate mappe con navigazione offline turn-by-turn, utilizzate da oltre 140 milioni di persone in tutto il mondo. Inoltre nei percorsi a piedi o in bicicletta, l’app mostra se la strada è in salita o in discesa, con una completa sezione dedicata alla pianificazione degli itinerari. Infine all’interno di Maps.me troviamo anche itinerari per famose destinazioni realizzati in collaborazione con noti fornitori di contenuti turistici.

Concludiamo la nostra rassegna con Outdooractive, app compatibile con dispositivi Apple e Android, per l’escursionismo, il ciclismo e altre attività outdoor. Al suo interno troviamo mappe con precise informazioni su percorsi escursionistici, piste ciclabili, sentieri per mountain bike, aree protette e altro ancora. Ricordiamo anche le proposte d'itinerari di trekking, bici, MTB e sci. Tutti i percorsi e sentieri includono, informazioni GPS, profili altimetrici, foto, riconoscimento montagne e altro. Software con acquisti in app, compatibile anche con Apple Watch e smartwatch con a bordo il sistema operativo Google Wear OS.