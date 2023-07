Nokia T10 Kids Edition: il tablet low cost pensato per i bambini

Nokia presenta il tablet T10 Kids Edition, nuova versione che si affianca al modello standard presentato lo scorso anno. T10 Kids Edition è un tablet maneggevole pensato per le famiglie, con Google Kids Space e cover disponibili in due vivaci colori. La nuova cover vanta una maniglia che ne facilita presa e trasporto ed un supporto pieghevole per guardare film e serie tv e divertirsi con i giochi presenti nel catalogo di Google Kids Space e Play Store.

Le ridotte dimensioni permettono di trasportare il T10 facilmente in borsa o nello zaino. Tablet testato contro cadute e urti e resistente a schizzi e getti d’acqua.

Dotato di un display HD da 8”, con protezione in vetro rinforzato, e di altoparlanti stereo, Nokia T10 Kids Edition viene fornito con Google Kids Space integrato per le applicazioni e i contenuti consigliati e approvati dagli insegnanti. Inoltre, grazie al parental control dell’applicazione Family Link di Google, i genitori possono monitorare l’esperienza dei propri figli gestendo i contenuti, impostando limiti di tempo per lo schermo e altro ancora, tutto dal proprio dispositivo.

Cuore del tablet è il processore Unisoc T606, octa-core con frequenza massima di 1,6 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e da 32 o 64 GB di memoria, espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Ricordiamo, inoltre, la fotocamera frontale da 2 MP e il singolo sensore posteriore da 8 MP. Proseguiamo con la connettività con Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, USB-C e jack audio da 3,5 mm. Infine la batteria da 5.250 mAh consente, secondo Nokia, un’intera giornata di utilizzo tra navigazione Internet, giochi e contenuti in streaming.

A bordo troviamo il sistema operativo Android 12. Nokia garantisce due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Il bundle Nokia T10 3/32 WiFi + Nokia T10 Kids Cover è disponibile sul sito Nokia nei colori verde/azzurro, azzurro/giallo e rosso/arancione a 189 euro.

Il Nokia T10 Standard è in offerta su Amazon a 164 euro.

Scopri di più su Amazon