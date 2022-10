Il nuovo iPad Pro è potentissimo grazie ai 'superpoteri' del chip M2

Apple ha annunciato il nuovo iPad Pro con chip M2. Il nuovo tablet di Cupertino offre un’esperienza 'hover' di livello superiore per Apple Pencil e una connettività wireless ultraveloce. In più, ha il display (da 11 e 12,9") per dispositivi mobili più avanzato al mondo, fotocamere pro, Face ID, Thunderbolt e un sistema audio a quattro altoparlanti. A questo si aggiungono le nuove funzioni di iPadOS 16, tra cui 'Stage Manager' e supporto per monitor esterni. Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi e sarà disponibile negli store da mercoledì 26 ottobre.

La nuova generazione di iPad Pro ridefinisce i confini di ciò che è possibile fare con iPad, rendendo ancora più versatile, potente e portatile la migliore esperienza iPad

Prestazioni incredibili grazie al chip M2

Il chip M2, che ha dato inizio alla nuova generazione di chip serie M Apple, porta su iPad Pro prestazioni e capacità ancora più straordinarie con un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura. M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% più scattanti, per soddisfare anche l’utente più esigente.

Le prestazioni del chip M2 mettono il turbo anche ai flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di pesanti librerie di foto, la manipolazione di oggetti 3D complessi, ecografie e indagini mediche approfondite o giochi impegnativi dal punto di vista della grafica. La potenza del chip dà una marcia in più anche al nuovo motore multimediale e al processore Isp, che insieme alle fotocamere avanzate consentono per la prima volta di registrare video ProRes e di effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente.

Esperienza 'hover' di livello superiore con Apple Pencil

La funzione 'hover' di Apple Pencil di seconda generazione permette agli utenti di avere una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore e rende qualsiasi cosa l'utente faccia con Apple Pencil ancora più semplice e intuitiva. Per esempio, con la funzione 'Scrivi a mano' i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina la penna allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo digitato è ancora più veloce.

Attenzione all'ambiente

I nuovi modelli di iPad sono progettati in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e per la prima volta hanno il 100% di oro riciclato nelle placcature di diversi circuiti stampati, oltre ad alluminio, stagno e terre rare riciclati. Tutti i modelli di iPad rispettano i rigidi standard Apple in materia di efficienza energetica e sono privi di mercurio, Brf, Pvc e berillio. E il packaging ridisegnato del nuovo iPad Pro elimina la pellicola esterna in plastica, ed è composto per il 99% da fibre, portando Apple ancora più vicina all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Prezzi e disponibilità