Onyx Boox Tab Ultra C: ebook reader, tablet e taccuino digitale

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Onyx Boox Tab Ultra C. Si tratta di un dispositivo davvero versatile, utilizzabile come lettore di libri digitali, tablet e taccuino digitale.

Scendendo nel dettaglio, l’Onyx Boox Tab Ultra C vanta un avanzato schermo e-ink a colori da 10 pollici ed il sistema operativo Android ed è, inoltre, accompagnato da due utili accessori: un completo pennino per disegnare e prendere appunti ed una tastiera fisica con funzione anche di cover.

Dispositivo compatibile con le più note piattaforme di ebook disponibili sul mercato, come il Kindle store di Amazon.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Onyx Boox Tab Ultra C.

Design, caratteristiche tecniche e confezione

Il Tab Ultra C si presenta con un design moderno e curato. Iniziamo dalla scocca in metallo dall’ottima qualità costruttiva, con il frontale occupato da uno schermo e-ink a colori (4.096 tonalità) Kaleido 3 da 10,3" con rivestimento in vetro. Avanzato display di ultima generazione, con risoluzione di 2480 x 1860 - 300 ppi (con contenuti in bianco e nero) e 1240 x 930 - 150 ppi (a colori).

Display dotato di illuminazione con tonalità della luce regolabile. Sul Tab Ultra C è infatti possibile impostare, oltre alla luminosità, anche la tonalità del colore dello schermo, da freddo a caldo; luce calda che consente un’esperienza di lettura più confortevole, riducendo l’affaticamento visivo, soprattutto nelle ore notturne. Ricordiamo, inoltre, le diverse impostazioni predefinite per la gestione del refresh dello schermo; modalità che consentono di visualizzare varie tipologie di contenuti, dai testi ai siti Internet e selezionabili per ogni singola app.

Schermo dotato di digitalizzatore Wacom EMR per la gestione del pennino passivo Boox Pen2 Pro, con 4096 livelli di pressione supportati. Penna con cappuccio, parte superiore utile per cancellare testi e disegni e aggancio magnetico al tablet.

Sul frontale troviamo anche un ampio bordo sul lato sinistro (ebook reader in verticale) che facilita l'impugnatura del Tab Ultra C.

Proseguiamo con il retro impreziosito da un'originale fascia con varie icone stampate. Posteriore che ospita anche una fotocamera da 16 MP utile per la scansione dei documenti.

Cuore di questo device è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 affiancato da 4 GB di Ram e da 128 GB di storage UFS 2.1, espandibile via micro SD. Non dimentichiamo la connettività wireless con Bluetooth 5.0 e WiFi dual band. Il Tab Ultra C è alimentato da una batteria da 6.300 mAh, ricaricabile tramite la presa USB Type-C presente sul lato inferiore (tablet in verticale). Qui troviamo anche lo slot per la scheda di memoria, mentre il pulsante di alimentazione con lettore di impronte integrato è sul lato superiore. Proseguiamo con gli altoparlanti stereo e i due microfoni sui lati corti del tablet.

Infine le dimensioni pari a 225 x 184,5 x 6,7 mm, con un peso di 480g e la confezione che include il pennino ed un cavo USB. Ricordiamo anche il dettagliato manuale in inglese scaricabile direttamente sul tablet dal menù impostazioni.

Software: sistema operativo, libreria e note

L’Onyx Boox Tab Ultra C è equipaggiato con il sistema operativo Android, purtroppo nella vecchia versione 11, personalizzato con un’interfaccia proprietaria, in italiano (con qualche errore di traduzione). Schermata principale suddivisa in tre zone. In alto a sinistra troviamo la sezione Libreria, mentre a destra l’utility per le note. In basso sono, invece, presenti le app Android.

Partiamo dalla libreria che consente il rapido accesso ai testi memorizzati sul dispositivo tramite l’app preinstallata Boox Neo Reader. Tab Ultra C è, ovviamente, adatto anche alla lettura di fumetti, riviste o contenuti con grafici o altri elementi a colori. Il Onyx Boox Tab Ultra C è compatibile con numerosi formati di file: documenti in PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX; immagini in PNG, JPG, TIFF, BMP; file audio WAV e MP3.

Il software integrato per la lettura dei testi è completo e ricco di funzionalità. Ricordiamo, ad esempio, la funzione che consente di dividere in due lo schermo con la possibilità di affiancare al testo visualizzato un’altra app o una nota. È, inoltre, possibile sottolineare il testo anche a colori, inserire appunti scritti a mano (esportabili), accedere a vocabolario e dizionari (scaricabili online) ed ascoltare la lettura del libro tramite un sistema di Text-to-speech. Non mancano numerose impostazioni dedicate, ad esempio, alle dimensioni del carattere e allo stile della spaziatura. Completa anche la gestione dei file in PDF, con numerose opzioni disponibili.

Proseguiamo con la funzione di taccuino digitale accessibile tramite l’app Note. Applicazione che consente di disegnare e prendere appunti direttamente sul device, utilizzando l’utile penna in dotazione. Anche in questa sezione sono presenti numerose opzioni per tutte le esigenze. Iniziamo dai numerosi modelli di appunti predefiniti con sfondi anche a righe o a quadretti; troviamo poi 5 opzioni per la scrittura (penna stilografica, pennello, penna a sfera, matita e pennarello), la possibilità di regolare lo spessore su 20 livelli e 16 colori disponibili ed il supporto dei livelli come nei software di grafica. Appunti scritti a mano che, grazie al software integrato, possono anche essere convertiti facilmente in un documento di testo (esportabile in PDF/PNG). Note che possono contenere anche immagini, file allegati, link e registrazioni audio. Le note possono essere esportate in PNG, PDF o file di testo.

Ricordiamo, infine, la presenza del Playstore utile per scaricare tantissime applicazioni e le più note piattaforme dedicate agli ebook come il Kindle store di Amazon, pienamente supportato dal Tab Ultra C. Troviamo, inoltre, diverse applicazioni già installate tra cui un completo browser, un registratore audio, un software per la scansione di documenti con la camera posteriore e l'utility Boox Drop per il trasferimento senza fili dei contenuti dal Pc all'e-reader.

Numerose inoltre le impostazioni disponibili, oltre ai classici setting di Android. Citiamo, ad esempio, le varie regolazioni per lo schermo oltre alla già citata gestione del refresh del display e la navigazione tramite gesti all'interno dell’interfaccia utente.

Cover con tastiera

Per la scrittura dei testi sul Tab Ultra C, è possibile utilizzare una cover con all’interno una tastiera fisica, purtroppo con layout in lingua inglese e priva, quindi, di caratteri accentati. Cover che si aggancia magneticamente al lato posteriore del tablet, di ottima qualità e con esterno in morbida pelle sintetica. La connessione dati avviene tramite i pin sulla parte superiore della tastiera, in grado di collegarsi al lato inferiore del tablet.

Tastiera che consente una buona velocità di digitazione, con tanti dalla buona corsa e con scorciatoie per la gestione di varie funzionalità come illuminazione display, volume e altro ancora. Peccato per l’assenza della retroilluminazione e di un piccolo touchpad.

In alternativa è anche disponibile una cover ufficiale di Boox, priva di tastiera.

Prestazioni ed esperienza d’uso

In generale la nostra valutazione sull’Onyx Boox Tab Ultra C è positiva. Un prodotto di fascia alta, completo, versatile e ricco di funzionalità. Buone le prestazioni generali, con una positiva valutazione sullo schermo e-ink: ampio, ben definito e dalla buona luminosità. Display ideale per libri e fumetti digitali, appunti e semplici disegni e anche per l'elaborazione di testi tramite la cover-tastiera. Appena sufficiente la qualità delle immagini, a bassa risoluzione e con colori che risultano spenti e poco naturali; caratteristiche tipiche della tecnologia e-ink.

Un ebook reader rapido nel cambio pagina, con un software veloce e di facile utilizzo. Decisamente utile la presenza del Play Store che permette di scaricare tantissime utili app di vario genere come Google News, Gmail, Google Drive e suite Office.

Giudizio abbastanza positivo sul pennino, veloce e preciso con il software di Boox, ricco di funzionalità. Penna, purtroppo, lenta e non ottimizzata con varie app di terze parti.

Sufficiente l’audio. Decisamente variabile l’autonomia a seconda della tipologia di utilizzo, da un paio di giorni come un tradizionale tablet, fino ad oltre una settimana in modalità ebook reader con WiFi disattivato.

Tablet ideale per studio e lavoro, ma non adatto ai giochi e ai video, a causa dell'estrema lentezza della tecnologia e-ink. Per risolvere parzialmente questa limitazione è possibile intervenire sul refresh dello schermo utilizzando le impostazioni citate in precedenza, che aumentano la velocità del display, riducendo però la definizione in modo significativo.

Infine il prezzo del Boox Tab Ultra C pari 649 euro; il dispositivo è acquistabile sullo store dell’azienda (con cover senza tastiera in omaggio) e su Amazon.

La cover con tastiera è disponibile a 109 euro.

