Oukitel RT7 Titan: completo tablet indistruttibile e dall’elevatissima autonomia

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Oukitel RT7 Titan. Si tratta di un tablet “rugged” progettato per resistere senza problemi ad acqua, urti e cadute. Un dispositivo che non teme sporco, polvere, sabbia ed in grado di sopportare anche temperature estreme.

Oukitel RT7 Titan vanta, inoltre, un’enorme batteria da ben 32.000 mAh ed una camera posteriore per la visione notturna. Ricordiamo anche la completa connettività con 5G e funzionalità telefoniche e la robusta maniglia con funzione di stand.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Oukitel RT7 Titan.

Design e confezione

Oukitel RT7 Titan si presenta con il tipico design dei dispositivi rugged caratterizzato da linee aggressive, una robusta scocca in plastica gommata e ampie protezioni laterali. L’RT7 Titan vanta le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, con la capacità di resistere alla polvere, ad immersioni fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, a cadute da un metro di altezza e a temperature estreme comprese tra -20 °C e 55 °C.

Al posteriore spiccano le tre fotocamere circondate da un elemento metallico e i sottili inserti disponibili in blu o nero. Retro che può ospitare una robusta maniglia in alluminio, con funzione anche di stand che consente di mantenere il tablet in verticale. La maniglia è agganciata al tablet tramite quattro viti e può essere sostituita da una fibbia per tenerlo in mano più saldamente. Nella confezione troviamo anche una comoda tracolla da fissare alla maniglia, un alimentatore da parete ed un cavo USB.

Peccato per i bordi davvero generosi che circondano lo schermo da 10 pollici, con pellicola preapplicata. Display utilizzabile anche con i guanti.

Passiamo al lato superiore (tablet in orizzontale) dove troviamo il vano per le due nano Sim, una delle quali sostituibile con una microSD fino ad 1 TB. Sul lato destro sono presenti il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume, con la porta USB-C posizionata a sinistra. Tutte le porte sono protette da sportellini in gomma. Non dimentichiamo gli altoparlanti stereo disposti sui lati corti del tablet.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche del tablet:

- Schermo: 10,1 pollici IPS, con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, 60 Hz, 225 ppi, 400 nits, contrasto 1000:1

- Processore: Mediatek Dimensity 720 (MT6853) Octa-Core (2 Cortex A76 a 2,0GHz + 6 Cortex A55 a 2,0GHz) con GPU Mali-G57 MC3

- RAM: 12 GB LPDDR4X espandibile fino a 24 GB utilizzando lo storage del tablet

- Memoria: 256GB UFS 2.2 espandibile

- Batteria: 32.000mAh con ricarica a 33W e funzione di powerbank per alimentare dispositivi esterni

- Fotocamere posteriori: principale Sony IMX582 da 48 MP, con PDAF, f1.79, HDR, video in 4K; camera per la visione notturna Sony IMX350 a 20MP, con AF, f1.8; fotocamera Macro da 2 MP

- Fotocamera frontale: Samsung da 32 MP, f2.2, video a 1080p

- Connettività: Wi-Fi ac dual-band, GPS, 5G, Bluetooth 5.1, USB-C, radio Fm

- Dimensioni e peso: 249,1 x 167,8 x 19,8 mm, 1.212g

Analisi del software

Passiamo ora all’analisi del software. L’Oukitel RT7 Titan utilizza Android 13 con patch di sicurezza di agosto 2023. Un sistema operativo quasi completamente “stock”, privo quindi di personalizzazioni da parte del produttore. A bordo troviamo solo l’utility Duraspeed per l’ottimizzazione delle app in background e “la borsa degli attrezzi” che ospita varie app come la bussola ed il goniometro.

Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con WhatsApp e Netflix, ma solo a definizione standard (analogo problema con altri servizi di streaming a causa del widevine livello 3).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo tablet utilizza una semplice interfaccia utente che include HDR e varie modalità come Notturna, Bokeh e bianco e nero. Non dimentichiamo il riconoscimento automatico delle scene e la funzione per la scansione di QR e codici a barre.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dell’Oukitel RT7 Titan con l'analisi delle sue prestazioni. Abbastanza buone le performance generali con un’interfaccia fluida e reattiva. Analoga valutazione per la velocità di navigazione su Chrome e nelle app, con qualche rallentamento nei giochi più pesanti.

Buona la qualità costruttiva; sufficienti le prestazioni di microfono e speaker, dall’elevata potenza. Completa la connettività grazie al supporto del dual Sim, delle chiamate, degli SMS e di WhatsApp.

Passiamo allo schermo di qualità discreta; display dai colori naturali, a 60 Hz, e con una luminosità non elevatissima, regolabile anche automaticamente.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera posteriore, di giorno si ottengono scatti di buona qualità, dettagliati e dai colori abbastanza naturali. Analoga valutazione per i video e per i selfie. Qualità discreta per le foto di notte. Poco utile il sensore macro da soli 2 MP.

Discrete le performance della camera per la visione notturna, che consente di scattare foto e riprendere video in bianco e nero anche in ambienti completamente bui. Sensore che utilizza la stessa tecnologia delle telecamere di videosorveglianza, sfruttando un illuminatore ad infrarossi posizionato sul lato posteriore del tablet.

Ottima l’autonomia, con la batteria che garantisce 3 giorni circa di utilizzo intenso. Peccato per la lenta ricarica a 33W. Completa la confezione con vari accessori che semplificano il trasporto e l’utilizzo del tablet dal peso davvero elevato. Terminiamo con il prezzo; Oukitel RT7 Titan è acquistabile sul sito dell’azienda a 499 dollari e su Amazon a 531 euro.

