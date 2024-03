Nuovi proiettori XGMI: innovativi e di facile utilizzo

Da XGIMI arrivano due nuovi proiettori dalle innovative caratteristiche. Iniziamo da Horizon Max che si distingue per la base motorizzata completamente automatizzata. Horizon Max è in grado di inclinarsi individuando automaticamente la migliore posizione di proiezione sulla parete, memorizzando le impostazioni per ogni configurazione. Grazie alla base ruotabile, gli utenti possono proiettare un film su una parete, spostare l’immagine sul soffitto o su un altro lato della stanza. Il proiettore adatterà automaticamente le sue impostazioni software e hardware per ottimizzare l’esperienza di visione in ogni posizione.

Inoltre Horizon Max è il primo proiettore intelligente a lunga gittata al mondo certificato IMAX Enhanced, che porta l’immagine dei cinema IMAX direttamente nell’ambiente domestico.

Horizon Max vanta anche una risoluzione 4K ed un’elevata qualità dell’immagine grazie alla tecnologia Dual Light 2.0 aggiornata con un triplo laser per un’estesa gamma di colori e una luce fosforica per migliorare eventuali imperfezioni prodotte dal triplo laser. Non dimentichiamo l’elevata luminosità pari 3.100 ISO Lumen e il rapporto di contrasto nativo di 2000:1.

Proseguiamo con il nuovo XGIMI Aladdin, un innovativo prodotto che fonde una lampada da soffitto intelligente, un proiettore di alta qualità e altoparlanti connessi per ottimizzare lo spazio abitativo.

Proiettore con risoluzione Full HD, in grado di proiettare un’immagine fino a 100 pollici direttamente dal soffitto. Il design moderno di Aladdin offre la stessa installazione senza ostacoli di un normale lampadario a soffitto, ma fornisce agli utenti un proiettore ricco di funzionalità e un altoparlante smart Harman Kardon. Questo elimina la necessità di installazioni complesse e consente ad Aladdin di integrarsi nell’arredamento domestico esistente.

Oltre agli utilizzi tipici del proiettore, il dispositivo offre sfondi dinamici immersivi, libri interattivi per bambini a grandezza naturale e suoni ambientali rilassanti per la notte.

Al momento non sono noti prezzi e disponibilità dei nuovi proiettori XGIMI.