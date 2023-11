Il passaggio di Sam Altman da Open AI a Microsoft è un terremoto per l'intelligenza artificiale

In un anno è diventato una sorta di superstar della Silicon Valley. E il suo licenziamento da parte di Open A.I, annunciato tre giorni fa, venerdì 17 novembre 2023, ha sorpreso tutti. Sam Altman, è considerato un pioniere e una delle figure di spicco del mondo dell'intelligenza artificiale (AI). E il suo allontanamento dall'azienda che aveva fondato è considerato un vero e proprio terremoto. Intanto l'enfant prodige dell'informatica ha già trovato un'altra destinazione.

Da Open A.I a Microsoft perché "la missione continui"

Tre giorni dopo il suo licenziamento, Satya Nadella, il capo di Microsoft che ha investito miliardi di dollari nell'infrastruttura informatica utilizzata da OpenAI, ha annunciato che lo avrebbe assunto, insieme ad altri manager che si erano dimessi dopo, "per guidare un nuovo gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale. "La missione continua", ha scritto il diretto interessato su X (ex Twitter) e c'è da scommettere che sarà così.

Sam Altman ha creato OpenAI (inizialmente una fondazione senza scopo di lucro) nel 2015, con l'idea di sviluppare un'intelligenza artificiale che fosse "sicura e a beneficio dell'umanità", nelle parole di Elon Musk, uno dei cofondatori licenziati nel 2019, in un'intervista al New York Times. L'intelligenza artificiale è sotto i riflettori da quando milioni di persone hanno adottato ChatGPT, l'interfaccia di OpenAI in grado di conversare con gli esseri umani in linguaggio naturale e generare tutti i tipi di testo su una semplice richiesta.

"Poiché l’intelligenza (artificiale) è integrata ovunque, avremo tutti dei superpoteri su richiesta”, ha promesso Sam Altman in una conferenza giovedì, il giorno prima del suo licenziamento. Di fronte alle forti preoccupazioni sollevate, in particolare riguardo alla democrazia e all'occupazione, l'imprenditore ha assicurato all'AFP: "Provo molta empatia per i sentimenti delle persone, qualunque siano i loro sentimenti".

Chi è Sam Altman e come è diventato uno delle personalità più influenti del pianeta

Nato nell'aprile 1985, l'imprenditore è cresciuto a St Louis (Missouri). La sua vita cambia quando riceve un Mac per il suo ottavo compleanno. Internet lo aiuta a vivere la sua omosessualità quando ancora non ha "nessuno con cui parlarne", ha dichiarato a Esquire nel 2014. Ha studiato informatica a Stanford ma ha lasciato presto l'università per creare, nel 2005, il social network Loopt, venduto per 43 milioni di dollari nel 2012. Nel 2014, ha preso il timone di Y Combinator, che investe in start-up e fornisce consulenza agli imprenditori, in cambio di azioni. L'organizzazione ha lavorato, in particolare, con aziende come Airbnb, Stripe e Reddit.

Il suo presidente, Derek Greenfield, ricorda una persona molto "intensa". "Pensa e parla velocemente, pone le domande difficili ma sempre in modo incoraggiante", descrive.

"È un pensatore (profondamente premuroso) che cerca a tutti i costi di fare le cose correttamente", commenta anche Jeremy Goldman di Insider Intelligence.

Appassionato di pantaloncini e magliette, di auto sportive e pilota d'aereo nel tempo libero, Sam Altman dà spesso l'impressione di essere un introverso. Si definisce ottimista ma, secondo il New Yorker, è anche un "survivalista": immagazzina armi, oro, acqua e antibiotici nella sua proprietà a Big Sur, sulla costa della California. Il prolifico imprenditore ha investito personalmente in varie società, tra cui 375 milioni di dollari in Helion, una startup sulla fusione nucleare. "La mia visione per il futuro e il motivo per cui amo sia Helion, che OpenAI, è che se riusciamo davvero a ridurre il costo dell'intelligenza e il costo dell'energia, la qualità della vita di tutti aumenterà notevolmente", ha detto alla CNBC a maggio.

A luglio ha lanciato ufficialmente Worldcoin, una nuova criptovaluta con un sistema di verifica dell’identità basato sull’iride umana. Obiettivo dichiarato: ridurre il rischio di frodi e truffe in un settore dove è diffuso l’uso di pseudonimi. Sul piano politico, ha definito Donald Trump una "minaccia alla sicurezza nazionale" e ha organizzato una raccolta fondi per il candidato democratico Andrew Yang, che sostiene il reddito universale, cioè un'indennità minima per tutti, che compenserebbe la perdita di posti di lavoro dovuta alla automazione."

"Non è complicato: abbiamo bisogno della tecnologia per creare più ricchezza e di una politica che la distribuisca equamente", ha scritto Sam Altman sul suo blog. "Il progresso tecnologico che raggiungeremo nei prossimi cento anni sarà di gran lunga maggiore di qualsiasi cosa realizzata da quando abbiamo sfruttato il fuoco e inventato la ruota", ha previsto in un post dal blog nel 2021.

E il suo licenziamento sta già lasciando strascichi: più di 500 dipendenti di OpenAI minacciano di lasciare la società se il consiglio di amministrazione non si dimette e Sam Altman non torna. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. OpenAI ha 770 dipendenti.

