Samsung Odyssey OLED G9, G8 e G6: super monitor per gli appassionati di videogiochi

Samsung Electronics ha presentato i nuovi monitor da gaming Odyssey OLED G9 (modello G95SD), Odyssey OLED G8 (modello G80SD) e Odyssey OLED G6 (modello G60SD).

Scendendo nel dettaglio, Odyssey OLED G9 è un monitor gaming, curvo, ultra-wide, da 49 pollici, con risoluzione DQHD (5.120 x 1.440), in formato 32:9.

Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco OLED piatto da 32" di Samsung, con risoluzione 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) in formato 16:9. Entrambi i monitor hanno una velocità di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms.

L'Odyssey OLED G6 è un monitor QHD (2.560 x 1.440) da 27 pollici, in formato 16:9, ed è il primo monitor della serie Odyssey con una frequenza di aggiornamento di ben 360 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms.

Tutti e tre i nuovi modelli sono dotati delle tecnologia “OLED Glare-Free”, che riduce al minimo i riflessi di luce, e VESA DisplayHDR True Black 400, per un elevato dettaglio e colori vividi indipendentemente dal gioco o dal contenuto visualizzato. Inoltre supportano AMD FreeSync Premium Pro per giochi HDR ultra-fluidi e a bassa latenza.

Tutti i monitor della serie Odyssey OLED offrono una connettività completa, con due porte HDMI 2.1, un hub USB e un ingresso DisplayPort 1.4. Gli utenti potranno anche godere di un maggiore comfort e praticità grazie alla compatibilità con il montaggio VESA e al supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione.

I monitor Odyssey OLED G9 e Odyssey OLED G8 sono completi hub di intrattenimento. Dotati della piattaforma Samsung Smart TV e del Samsung Gaming Hub, integrano i più noti servizi di streaming come Netflix e gaming in cloud come Xbox Cloud Gaming.

Tutti i modelli Odyssey OLED vantano un esclusivo e sottile design in metallo e includono il nuovo Core Lighting+. Un avanzato sistema di illuminazione che consente agli utenti di immergersi negli ambienti di gioco e di intrattenimento mediante l'emissione di luce ambientale dal retro del monitor.

Al momento non sono noti prezzi e disponibilità dei nuovi monitor Samsung Odyssey OLED G8, G6 e G9.