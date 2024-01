Recensione Nubia Z60 Ultra: un completo ed innovativo smartphone di fascia alta

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Nubia Z60 Ultra. Smartphone di fascia alta che include varie tecnologie di ultima generazione come la fotocamera frontale invisibile ed il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il Nubia Z60 Ultra vanta, inoltre, un design decisamente moderno e curato, con sottilissimi bordi attorno allo schermo, ed un completo comparto fotografico.

Smartphone che riprende alcune caratteristiche tecniche e di stile del fratello RedMagic 9 Pro, dedicato in particolare agli appassionati di videogiochi (qui la nostra recensione)

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Nubia Z60 Ultra.

Design e confezione

Il Nubia Z60 Ultra colpisce già al primo sguardo grazie al suo design estremamente moderno, con lo schermo che occupa quasi interamente il frontale dello smartphone grazie alle sottili cornici simmetriche e alla fotocamera anteriore, invisibile, nascosta sotto lo schermo. Sono, quindi, assenti notch o fori sul display. Il Nubia Z60 Ultra utilizza, infatti, la tecnologia UDC (under display camera) di quinta generazione.

Passiamo al posteriore in vetro satinato opaco, dove troviamo un generoso modulo che sporge dalla scocca, con all’interno i tre sensori fotografici, ognuno con una diversa forma. Iniziamo dalla camera principale impreziosita da un bordo circolare rosso, affiancata dal teleobiettivo rettangolare, con ottica periscopica e zoom 3,3X. Infine più in alto troviamo il grandangolo, l’autofocus laser ed il flash.

Passiamo ai comandi presenti tutti sul lato destro dove troviamo il pulsante di alimentazione rosso e zigrinato, il bilanciere del volume ed un selettore personalizzabile dall’utente (avvio fotocamera, modalità gioco, torcia e altre funzioni).

Non dimentichiamo l’emettitore Ir, il primo speaker in alto e lo slot per le due Nano Sim sul lato inferiore dove è presente anche la USB Type-C ed il secondo altoparlante, per un suono stereo.

Smartphone disponibile in due colorazioni: la versione nera in prova e la variante in argento.

Infine la confezione che include un caricatore da 80W, un cavo USB ed una cover rigida e trasparente che, purtroppo, lascia scoperti i lati dello smartphone.

Caratteristiche tecniche

- Schermo: 6,8" AMOLED Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate a 120 Hz, 400 PPI

gamma cromatica 100% DCI-P3, 1,07 miliardi di colori, luminosità 1.500 nits, sensore impronte integrato, pellicola pre-applicata, certificazione Low Blue Light

- CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il più potente processore per smartphone Android (un core Cortex-X4 a 3,3 GHz + cinque core Cortex-A720 a 3,2 GHz + due core Cortex-A520 a 2,3 GHz) con un avanzato sistema di dissipazione del calore

- GPU: Adreno 750

- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

- Memoria interna: 256/512 GB UFS 4.0

- Fotocamere posteriori: principale Sony da 50 MP, f/1.6, con OIS e autofocus laser, lunghezza focale di 35 mm + grandangolare da 50 MP, f/1.8, con OIS, lunghezza focale di 18 mm + periscopica da 64 MP, f/3.3 con OIS e zoom ottico 3,3x / digitale 30x, lunghezza focale di 85 mm

- Fotocamera frontale: 12 MP, sotto il display

- Connettività: dual Sim, 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C con uscita video

- Audio: stereo con DTS:X

- Batteria: 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80W

- Certificazione: IP68 per resistenza a polvere e liquidi

- Dimensioni: 164 x 76,4 x 8,8 mm

- Peso: 246 g

- Sistema operativo: Android 14 con interfaccia utente MyOS 14

Analisi del software

Il Nubia Z60 Ultra utilizza il sistema operativo MyOS 14 basato su Android 14, con patch di sicurezza di dicembre 2023 e 3 anni di aggiornamenti garantiti.

Partiamo dal launcher quasi “stock” che include le news di Google accessibili con uno swipe verso destra e l’app drawer. Ricordiamo, inoltre, la modalità ad una sola mano, l’always on display, il contapassi e le varie opzioni per personalizzare l’interfaccia utente. Citiamo anche il duplicatore di app per utilizzare due account contemporaneamente, ad esempio su Facebook, e la possibilità di espandere virtualmente la RAM utilizzando lo storage dello smartphone. Non dimentichiamo la completa sezione dedicata all'ottimizzazione della batteria e lo “Spazio privato” per proteggere informazioni personali, immagini, file, video e app. Proseguiamo con il sensore per il rilevamento delle impronte integrato nello schermo e lo sblocco tramite riconoscimento facciale; entrambi veloci e precisi.

Nubia Z60 Ultra eredita, inoltre, dal fratello RedMagic 9 Pro una versione ridotta del “Game Space”: menù dedicato ai videogiochi, accessibile anche tramite il selettore presente sul lato destro dello smartphone. All'interno di ogni videogioco sono disponibili due pannelli laterali attivabili tramite uno swipe verso il centro dello schermo. Menù che consentono di gestire tantissime funzionalità, come il monitoraggio della frequenza di CPU e GPU, la registrazione dello schermo, il blocco chiamate e molto altro ancora. Inoltre troviamo la sezione dei plug-in che aggiungono varie funzionalità all’interno dei videogiochi, come la possibilità di abilitare un grande mirino (utile negli FPS) o attivare una lente d'ingrandimento. Citiamo anche la “Diablo Mode" che spinge al massimo le prestazioni dello smartphone.

Infine il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzionalità come le modalità Pro, Notte, Ritratto, Slow motion, Street, Macro, Scanner documenti e Timelapse. Troviamo, inoltre, varie modalità per realizzare ottimi scatti del cielo stellato, con vari effetti, e l’HDR. Camere accompagnate da un avanzato sistema di elaborazione dell’immagine.

Esperienza d’uso

Proseguiamo la recensione del Nubia Z60 Ultra con la nostra esperienza d’uso: un ottimo smartphone di fascia alta, dotato di un hardware di ultima generazione che permette elevatissime prestazioni con applicazioni e videogiochi di ogni genere. Ottimo il lavoro svolto dal sistema di raffreddamento che consente lunghe sessioni di gioco senza alcun surriscaldamento del posteriore.

Eccellenti le performance del sistema operativo, con un potentissimo processore, una veloce memoria ed un’interfaccia sempre fluida e reattiva. Sistema operativo, in italiano, ma con una traduzione da perfezionare in alcuni menù.

Ottimo il display, luminoso, dai colori accesi e dai bordi simmetrici, decisamente sottili.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo molto intenso e due con un uso più attento dello smartphone. Non dimentichiamo la completa connettività con WiFi 7 e uscita video.

Giudizio molto positivo anche sulle fotocamere posteriori, tutte stabilizzate, che consentono eccellenti scatti di giorno, dettagliati e dai colori naturali. Ricordiamo, in particolare, l’ottima ottica principale da 35 mm, un po’ più stretta rispetto al 24 mm standard.

Buone le foto di notte ed il software per la gestione delle fotocamere. Valutazione positiva anche sui video, fino a 8K - 30fps, mentre in 4K si raggiungono i 120fps. Sufficienti le prestazioni della camera anteriore, dai colori un po’ sbiaditi.

Elevata la qualità costruttiva, con cornici in metallo e retro in vetro satinato un po’ scivoloso. Buona l’ergonomia, con un peso un po’ elevato. Giudizio positivo anche sul raffinato design.

Non delude il comparto telefonico-audio, con speaker stereo, potenti e di qualità. Peccato per l’assenza della ricarica wireless della batteria e dell’eSim.

Prezzi

Concludiamo la nostra recensione con l’ottimo rapporto qualità/prezzo di questo nuovo smartphone dalle altissime prestazioni e dall’innovativo design. La versione base con 8 GB di Ram e 256 GB di memoria è acquistabile sul sito dell’azienda a 679 euro. Proseguiamo con la variante da 12 GB+256 GB a 749 euro. Infine il modello top, con 16 GB di Ram e 512 GB di storage, è acquistabile a 899 euro.