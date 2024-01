Soundbar LG: novità e caratteristiche dei modelli 2024

LG Electronics ha presentato la collezione 2024 di soundbar che include i modelli S95TR, SG10TY e S70TY.

Il modello top di gamma della collezione, la soundbar S95TR, vanta una potenza di ben 810W con 15 canali e casse posteriori incluse. S95TR vanta cinque canali up-firing, tra cui il primo speaker centrale up-firing del settore. Il canale centrale posizionato sul lato superiore della soundbar emette il suono verso l’alto per migliorare l’udibilità dei dialoghi e dare l’illusione che il suono esca direttamente dal televisore. I tweeter sono stati migliorati per un audio più pulito e preciso e l’aggiunta di un radiatore passivo arricchisce i bassi e ottimizza l’equilibrio complessivo tra soundbar e subwoofer. Il design elegante e versatile, realizzato con materiali e finiture che riducono i riflessi, completa le caratteristiche del modello S95TR.

Le nuove soundbar si integrano facilmente con i nuovi TV LG. Quando accoppiati, la funzione WOW Orchestra sincronizza i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar per offrire un audio più intenso e coinvolgente. Inoltre, le nuove soundbar sono compatibili con Dolby Atmos e DTS:X. La funzione WOWCAST, presente sui modelli S95TR e SG10TY, permette di collegare la soundbar in modalità wireless ai televisori LG, anche durante la riproduzione di audio Dolby Atmos. A livello di interfaccia grafica, tutti e tre i nuovi modelli di soundbar sono gestibili comodamente anche attraverso il televisore.

Il modello premium SG10TY supporta le funzionalità WOW Orchestra, WOW Interface e WOWCAST che consentono un’installazione completamente wireless senza perdita di qualità sonora. E’ dotato di connettività Wi-Fi che consente di godersi i propri brani preferiti sulle piattaforme di musica streaming come Tidal e Spotify.

Infine, il modello S70TY, caratterizzato da un design semplice e compatto, possiede uno speaker centrale up-firing che offre una maggiore nitidezza del suono. Il design angolato garantisce un’emissione del suono verso l’alto affinché sembri che i suoni escano direttamente dallo schermo del TV. La soundbar S70TY può essere agganciata direttamente ai TV QNED di LG grazie a una staffa ad hoc per un’installazione semplice ed elegante che non richiede di forare la parete. La staffa permette di posizionare la soundbar a diverse altezze o posizioni in base ai propri gusti e necessità.

Si conferma anche per la gamma 2024 la presenza della tecnologia “Triple Level Spatial” Sound che utilizza un motore 3D per analizzare l’audio di ogni canale e ampliare virtualmente il suono. Viene confermata anche la presenza della funzione “AI Room Calibration” che analizza lo spazio in cui è posizionata la soundbar per ottimizzare le impostazioni di riproduzione. Quest’anno, la funzione “AI Room Calibration" espande le proprie capacità di calibrare l’audio degli speaker surround posteriori.

Al momento non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità per il mercato italiano.