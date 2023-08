Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G: due nuovi tablet per studio, lavoro ed intrattenimento

La gamma di tablet di Lenovo si arricchisce di due novità: Lenovo Tab P12 e Lenovo Tab M10 5G, progettati per offrire un’elevata versatilità e adatti per lavoro e tempo libero.

Lenovo Tab P12 vanta un ampio display 3K (2944 x 1840) da 12,7 pollici ed un raffinato sistema di altoparlanti JBL con Dolby Atmos. Ricordiamo, inoltre, la capiente batteria da 10.200 mAh e la compatibilità con la nuova Lenovo Tab Pen Plus: un pratico pennino che funziona insieme alle applicazioni gratuite Nebo e MyScript Calculator 2. Per aumentare l'efficienza, Lenovo Tab P12 può anche diventare un blocco da disegno wireless per il proprio PC Windows grazie a Lenovo Freestyle, che unisce l'esperienza del tablet e del PC.

Gli utenti di Lenovo Tab P12 possono anche passare rapidamente dall'intrattenimento alla produttività utilizzando la tastiera ispirata ai modelli ThinkPad.

Per un multitasking di livello superiore, gli utenti possono accedere a quattro app in split screen e a un massimo di cinque finestre fluttuanti. Inoltre è disponibile la modalità di lettura con musica di sottofondo e funzionalità per ridurre l’affaticamento visivo.

Lenovo Tab M10 5G è dotato di una completa connettività anche 5G e adotta uno schermo 2K da 10,61 pollici. Questo tablet presenta un design a due tonalità con finitura opaca e un peso di circa 490 g ed è adatto all'uso all'aperto, con una classificazione IP52 per la resistenza alla polvere e all'acqua e proprietà antigraffio per una maggiore durata.

Lenovo Tab M10 5G è dotato di una batteria da 7.700 mAh che permette fino a 12 ore di riproduzione video, con ricarica rapida fino a 20W. Il display, certificato TÜV per la protezione della vista, offre un'esperienza di lettura più confortevole, riducendo al minimo la luce blu e lo sfarfallio, mentre la modalità di lettura immersiva permette di passare facilmente dalla modalità a colori a quella monocromatica durante la lettura degli ebook. Non manca la compatibilità con Lenovo Tab Pen Plus acquistabile separatamente.

Schede tecniche

Lenovo Tab P12

- Display: LTPS LCD, 12,7", 2944x1840, 16:10, luminosità 400 nit, rapporto schermo-scocca 87%

- Processore: MediaTek Dimensity 7050

- Memoria: 4 GB + 128 GB; 8 GB + 128 GB; 8 GB + 256 GB (espandibile fino ad 1TB)

- Audio: Dolby Atmos, 4 speaker JBL quad-channel, 2 microfoni

- Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

- Fotocamera anteriore: 13 MP FF

- Fotocamera posteriore: 8 MP AF

- Batteria: 10.200 mAh, ricarica rapida a 30 W

- Dimensioni e peso: 293,37 x 190,76 x 6,9 mm, per 614 g

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia Lenovo ZUI 15

Lenovo Tab M10 5G

- Display: 10,61" 2K (2.000 x 1.200), LCD, 400 nit

- Processore: Qualcomm Snapdragon SDM695 a 2,2 GHz

- Memoria: 4 GB + 128 GB espandibile

- Audio: 2 altoparlanti da 2 W con Dolby Atmos

- Connettività: Wi-Fi ac, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C,

- Fotocamera anteriore: 8 MP FF

- Fotocamera posteriore: 13 MP AF

- Batteria: 7.700 mAh, ricarica rapida a 20 W

- Dimensioni e peso: 252,74 x 160,36 x 8,3 mm, per 490 g

- Sistema operativo: Android 13

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab P12 con Lenovo Tab Pen Plus inclusa è disponibile in Italia a partire da 449 euro, mentre la versione completa di tastiera è disponibile a partire da 589 euro. Lenovo Tab M10 5G avrà un prezzo di 399 euro e sarà disponibile a partire da agosto 2023.