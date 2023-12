I nuovi robot che cucineranno per noi

Tesla ha svelato "Optimus Gen 2", la nuova generazione del suo robot umanoide Tesla Optimus, noto anche come Tesla Bot: l'obiettivo è quello di produrre in serie robot capaci di svolgere molteplici mansioni grazie anche all'intelligenza artificiale. Il robot riesce ad effettuare senza problemi piegamenti sulle gambe e può contare anche su attuatori e sensori sviluppati direttamente da Tesla, così come le mani, tra le parti più difficili da realizzare. Sembra che il robot di Tesla riesca a maneggiare delle uova senza romperle.

Tesla presenta Optimus, la nuova generazione del suo robot umanoide

L'azienda di Elon Musk ha un piano ambizioso: schierare migliaia di robot umanoidi all'interno delle sue fabbriche Tesla, espandendosi "a milioni in tutto il mondo. Ma se, all'inizio gli "Optimus", saranno utilizzati nella produzione e nella logistica per far fronte a una carenza di manodopera, l'obiettivo a medio e lungo termine è di utilizzarli nelle case, per preparare la cena e prendersi cura degli anziani.