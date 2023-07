TicWatch Pro 5: ottimo smartwatch con doppio display ed elevata autonomia

Oggetto oggi della nostra prova è lo smartwatch top di gamma TicWatch Pro 5 di Mobvoi. Un prodotto dalle caratteristiche davvero complete, dal look curato e che vanta anche raffinate soluzioni tecnologiche. Smartwatch equipaggiato con il nuovo processore Snapdragon W5+ di Qualcomm, pensato espressamente per gli smartwatch, e con il sistema operativo Google WearOS 3.5. TicWatch Pro 5 vanta, inoltre, due display sovrapposti che consentono un’elevata autonomia fino a 45 giorni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio, tutte le caratteristiche e le prestazioni del TicWatch Pro 5.

Design e confezione

Da MobVoi arriva uno smartwatch dal look classico che ricorda un tradizionale orologio. Partiamo dalla cassa dalle generose dimensioni, realizzata con un mix di acciaio inossidabile, alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro. Proseguiamo con la copertura del display in vetro antimpronta Gorilla Glass e con il cinturino, in formato standard da 24 mm, in resistente silicone.

Passiamo al lato destro dove troviamo un tasto utile per avviare le applicazioni utilizzate di recente. Inoltre è presente una corona con una doppia funzione. Se premuta porta all’elenco delle app installate, facendola ruotare è, invece, possibile navigare tra i menù dell’interfaccia utente.

Non dimentichiamo le dimensioni dell’orologio pari a 50,1 x 48,0 x 12,2 mm, con un peso di 44,3 gr, e la resistenza ad acqua (fino a 5 ATM) e polvere, con certificazione US-MIL-STD 810H.

Passiamo all’ampio schermo che include due display sovrapposti, un tradizionale AMOLED ed un semplice LCD FSTN monocromatico che ricorda i vecchi orologi digitali. Schermo sempre attivo che visualizza varie informazioni: ora, data, passi, livello batteria, connessione Bluetooth e dati sull'allenamento-battito cardiaco. Inoltre, ruotando la corona, è anche possibile visualizzare delle schermate dedicate al battito cardiaco, alle calorie bruciate, all'ossigenazione del sangue e alla bussola.

Display LCD dotato di retroilluminazione in vari colori, che si attiva automaticamente alla rotazione del polso. Durante l'allenamento, è anche possibile tenere traccia della frequenza cardiaca grazie alla retroilluminazione che cambia colore in base al battito cardiaco. Sei zone colorate che vanno dall'azzurro, all'arancione, fino al rosso, indicano le zone di riscaldamento, cardio o frequenza cardiaca pericolosa.

Passiamo al display AMOLED a colori, touch, che consente l'accesso a tutte le funzionalità di Wear OS che vedremo più avanti. Display attivabile tramite un tocco dello schermo o premendo i comandi laterali. Infine, tramite la rotazione del polso, è possibile passare automaticamente dall’LCD alle notifiche non lette visualizzate sullo schermo AMOLED.

Terminiamo con la confezione che include un cavo di ricarica USB, con aggancio magnetico al TicWatch Pro 5.

TicWatch Pro 5: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del TicWatch Pro 5:

-Schermi: AMOLED Retina, 1.43”, 466 x 466, 326 ppi, con luminosità automatica e display FSTN sempre attivo

-Processore: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1

-Memoria: 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione

-Batteria: 628 mAh

-Sensori: accelerometro, sensore giroscopico, sensore di frequenza cardiaca, sensore SpO2, sensore di temperatura cutanea, sensore off-body, barometro, bussola

-Connettività: NFC (Google Pay), Bluetooth 5.2, Wi-Fi a 2,4 GHz, GPS

-Audio: speaker e microfono

Funzionalità e analisi del software

Il TicWatch Pro 5 utilizza Google Wear OS nella versione 3.5: un completo sistema operativo arricchito da Mobvoi con diverse ed utili app. Oltre alle classiche applicazioni di Google, troviamo, innanzitutto, l'app TicEsercizio che include più di 100 allenamenti di vario genere (dalla corsa, anche indoor, al nuoto) con informazioni abbastanza complete. Applicazione in grado di mostrare i dati raccolti anche sul display LCD, con funzioni dedicate ai tempi di recupero e alla potenza aerobica VO2 Max.

Passiamo poi a TicBattito per il monitoraggio del battito cardiaco e TicOssigeno che rileva la saturazione di ossigeno nel sangue (entrambi anche in modalità h24). Proseguiamo con TicZen e TicRespiro per la gestione dello stress, TicSonno per il monitoraggio del nostro riposo ed infine TicBarometro con funzione anche di altimetro.

Troviamo poi la funzione “One - tap”: con un solo tocco, TicWatch Pro 5 misura 5 parametri in soli 90 secondi: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute cardiaca. A bordo di questo smartwatch troviamo, infatti, una tecnologia di rilevamento del battito cardiaco irregolare in grado di identificare un'ampia gamma di aritmie cardiache, tra cui fibrillazione atriale, battito prematuro e tachicardia/bradicardia.

Occupiamoci ora della modalità Essenziale, che utilizza solo il display LCD, permettendo di estendere l'autonomia dello smartwatch fino a 45 giorni. Modalità che mantiene, comunque, in funzione i vari sensori all'interno dell'orologio, con la possibilità di misurare passi, frequenza cardiaca e sonno. L’Essential Mode può essere attivata manualmente o automaticamente: di notte e quando la batteria sta per scaricarsi. In questa modalità lo smartwatch vibra quando arriva una chiamata o una notifica, ma la sincronizzazione con lo smartphone avviene solo quando si attiva la “Smart mode” classica.

Proseguiamo l'analisi di Wear OS, che grazie anche alla presenza del Play Store consente l’utilizzo di numerose app di vario genere, come Spotify e Telegram.

Non dimentichiamo le varie watchfaces installate di ottima qualità, con l’app TimeShow che consente di scaricare nuovi quadranti oltre a quelli disponibili sul Play Store. Non manca l'app Mobvoi per smartphone che consente di analizzare nel dettaglio tutti i dati fisici raccolti dallo smartwatch. Ricordiamo, infine, la compatibilità limitata agli smartphone Android e l’assenza di Google Assistant.

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sul TicWatch Pro 5 è assolutamente positivo. Si tratta, infatti, di un eccellente ed innovativo smartwatch, leggero e dalle complete caratteristiche. Orologio che vanta un’elevatissima autonomia: fino a 3 giorni di utilizzo, anche abbastanza intenso, e ben 45 giorni in Essential Mode. Non manca la ricarica rapida: 65% della batteria in 30 minuti.

Ottima anche la valutazione degli schermi, con la doppia soluzione LCD+AMOLED che risulta davvero utile nell’utilizzo quotidiano. Partiamo dall’AMOLED con un buona luminosità, anche automatica, e dai colori naturali. Comodo l’LCD, visibile anche di notte ed in grado di visualizzare numerose informazioni. Eccellenti anche le prestazioni dell'interfaccia, grazie al nuovo processore W5, potente e dai ridotti consumi energetici. Molte ricche le funzionalità software grazie alle numerose app di TicWatch e al sistema operativo Wear OS. Ottima la gestione delle notifiche, con la possibilità di rispondere tramite messaggi preimpostati, scrivendoli con una tastiera, oppure vocalmente.

Precisi tutti i dati fisici raccolti, con qualche piccola imprecisione solo nel monitoraggio del sonno. Peccato per la mancanza dell’ECG. Infine giudizio positivo sul GPS e sul collegamento WiFi/Bluetooth. Buono il microfono, non potentissimo l’altoparlante integrato. Buona anche la qualità costruttiva; peccato per il cinturino di qualità non molto elevata.

Il TicWatch Pro 5 si differenzia dal precedente Pro 3 Ultra per il nuovo e più potente processore, per il sistema operativo aggiornato e per le nuove funzionalità dello schermo LCD.

Concludiamo con il prezzo, il TicWatch Pro 5 è acquistabile sul sito dell'azienda e su Amazon a 359 euro.

Scopri di più su Amazon